Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर भागने की कोशिश में मुस्लिम युवक धराया, परिजनों ने पीट कर अधमरा किया

गोरखपुर के नौसढ़ चौकी के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को पब्लिक पीटने लगी, उसके साथ बुर्का पहने एक युवती भी खड़ी थी जिसके परिजन उसे खींच कर अपने साथ ले जा रहे थे।

less than 1 minute read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 06, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, हिंदू युवती को लेकर भाग रहा मुस्लिम युवक धराया

सोमवार को गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसढ़ क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक अपनी हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहना कर भागने की कोशिश में था लेकिन ऐन वक्त परिजन रास्ते में दबोच लिए। परिजनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, मामला जब पब्लिक को मालूम चला तो सभी आरोपी युवक पर टूट पड़े और पीट कर अधमरा कर दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक की पिटाई से घायल युवक काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे जिला अस्पताल लाकर एडमिट कराई जहां उसका इलाज चल रहा है।

हिंदू युवती को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई

घटना गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ के पास विजेता होटल की बताई जा रही है। मारपीट के बाद परिजन अपनी लड़की निशा को लेकर चले गए। युवक को जिला चिकित्सालय गोरखपुर भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम मोहम्मद अली मंसूरी बताया जा रहा जो बिहार का रहने वाला है। घटना के बाद होटल के पास काफी देर तक हंगामा मचा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

तिकुनिया कांड : गवाह को धमकाने के आरोप पर पूर्व मंत्री अजय मिश्रा टेनी, बेटे आशीष समेत तीन पर मुकदमा
लखीमपुर खेरी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर भागने की कोशिश में मुस्लिम युवक धराया, परिजनों ने पीट कर अधमरा किया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहन को नहर में डुबाए रहा, तड़प तड़प कर हो गई मौत…खुद पहुंचा थाने, हत्या की बात सुन थाने में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

विकसित भारत 2047 अभियान में गोरखपुर टॉप टेन में…छठवें स्थान पर पहुंचा जिला, उत्साह का माहौल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पुलिस लाइन में लगा करियर काउंसलिंग शिविर, एडीजी जोन ने किया उत्साहवर्धन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ, सांसद रवि किशन ने दिखाई हरी झंडी

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

गोरखपुर में फर्जी तरीके से नवीं मोहम्मद का जुलूस निकालने का लिया आदेश, पोल खुली तो उड़े अधिकारियों के होश

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.