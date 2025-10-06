हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर भागने की कोशिश में मुस्लिम युवक धराया, परिजनों ने पीट कर अधमरा किया

सोमवार को गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसढ़ क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक अपनी हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहना कर भागने की कोशिश में था लेकिन ऐन वक्त परिजन रास्ते में दबोच लिए। परिजनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, मामला जब पब्लिक को मालूम चला तो सभी आरोपी युवक पर टूट पड़े और पीट कर अधमरा कर दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक की पिटाई से घायल युवक काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे जिला अस्पताल लाकर एडमिट कराई जहां उसका इलाज चल रहा है।