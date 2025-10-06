हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहनाकर भागने की कोशिश में मुस्लिम युवक धराया, परिजनों ने पीट कर अधमरा किया

फोटो सोर्स: पत्रिका, हिंदू युवती को लेकर भाग रहा मुस्लिम युवक धराया
सोमवार को गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसढ़ क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक अपनी हिंदू प्रेमिका को बुर्का पहना कर भागने की कोशिश में था लेकिन ऐन वक्त परिजन रास्ते में दबोच लिए। परिजनों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया, मामला जब पब्लिक को मालूम चला तो सभी आरोपी युवक पर टूट पड़े और पीट कर अधमरा कर दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक की पिटाई से घायल युवक काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे जिला अस्पताल लाकर एडमिट कराई जहां उसका इलाज चल रहा है।
घटना गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ के पास विजेता होटल की बताई जा रही है। मारपीट के बाद परिजन अपनी लड़की निशा को लेकर चले गए। युवक को जिला चिकित्सालय गोरखपुर भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम मोहम्मद अली मंसूरी बताया जा रहा जो बिहार का रहने वाला है। घटना के बाद होटल के पास काफी देर तक हंगामा मचा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
