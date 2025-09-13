गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर दुर्घटना में PAC जवान की दर्दनाक मौत… इसी रूट पर चंद दिनों पहले PAC जवान अभिषेक की भी हुई थी मौत

जानकारी के मुताबिक मृत जवान की पहचान शत्रुधन यादव पुत्र बैजनाथ यादव के रूप में हुई है। वह गोला थाना क्षेत्र के राजगढ़ के पाण्डेयपार उर्फ़ ड़ड़वा के निवासी थे। शत्रुधन बाइक से गोला स्थित अपने घर से गोरखपुर के बिछिया में अपनी मां से मिलने जा रहे थे। की अभी वह हरदिया गांव के पास पहुचे ही थे की NHAI के द्वारा कराये जा रहे सड़क रिपेयरिंग की वजह से रूट डायवर्जन कीया गया था। जिससे उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने मौके पर ही जवान की मृत्यु हो गई।आसपास के लोगों ने बेलीपार पुलिस को सूचना दी,बेलीपार पुलिस ने जवान के पॉकेट में मिले आई कार्ड से उनकी पहचान की। और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।