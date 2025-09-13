Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर दुर्घटना में PAC जवान की दर्दनाक मौत… इसी रूट पर चंद दिनों पहले PAC जवान अभिषेक की भी हुई थी मौत

शुक्रवार की देर रात 26 वीं वाहिनी PAC के जवान की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मृत जवान अपने गांव से गोरखपुर अपनी मां से मिलने आ रहा था कि ये दर्दनाक हादसा हो गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 13, 2025

Up news, accident news
फोटो सोर्स: पत्रिका, हाइवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, PAC जवान की मौत

गोरखपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार दूसरी बार PAC के ही एक जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, इसी हाइवे पर कुछ दिनों पहले भी PAC सिपाही अभिषेक दूबे की बुलेट के डिवाइडर से टकराने पर मौत हो चुकी है।जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात बेलीपार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के पास एक पीएसी जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस नें शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।

हाइवे के डाइवर्जन पर अनियंत्रित हुई बाइक, डिवाइडर से बुरी तरह टकराया सिर

जानकारी के मुताबिक मृत जवान की पहचान शत्रुधन यादव पुत्र बैजनाथ यादव के रूप में हुई है। वह गोला थाना क्षेत्र के राजगढ़ के पाण्डेयपार उर्फ़ ड़ड़वा के निवासी थे। शत्रुधन बाइक से गोला स्थित अपने घर से गोरखपुर के बिछिया में अपनी मां से मिलने जा रहे थे। की अभी वह हरदिया गांव के पास पहुचे ही थे की NHAI के द्वारा कराये जा रहे सड़क रिपेयरिंग की वजह से रूट डायवर्जन कीया गया था। जिससे उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने मौके पर ही जवान की मृत्यु हो गई।आसपास के लोगों ने बेलीपार पुलिस को सूचना दी,बेलीपार पुलिस ने जवान के पॉकेट में मिले आई कार्ड से उनकी पहचान की। और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

तीन साल से लापता वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, 1 महीने में ढूंढ़कर लाओ
प्रयागराज
Symbolic Image

मृत सिपाही के पिता SI, भाई ले रहा है सिपाही की ट्रेनिंग

मृतक के पिता गोंडा में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। शत्रुधन दो भाइयों में बड़े थे और वह अविवाहित थे। उनकी मां गोरखपुर के बिछिया में रहती हैं। मृतक PAC जवान की तैनाती वर्ष 2019 में बलिया जिले में हुई थी। बलिया से अभी वह 6 महीना पहले गोण्डा में 30वीं बटालियन में पोस्टिंग हुई थी। गोण्डा से उन्हें जून माह में गोरखपुर भेज दिया गया था गोरखपुर में वह PAC कैम्प में तैनात थे।सुल्तानपुर में छोटा भाई भीम यादव भी पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा है। भाई को मौत की खबर सुनकर भीम यादव भी घर आ गया है।जवान के पिता बैजनाथ यादव बहराइच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, बेटे के मौत से परिवार में चीख पुकार मची हुई है।

ये भी पढ़ें

बेटी मायके आई तो भड़का दामाद, ससुर को मारी गोली फिर बाढ़ के पानी में लगाई छलांग
फर्रुखाबाद
Symbolic Image Designed by Chatgpt

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 07:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर दुर्घटना में PAC जवान की दर्दनाक मौत… इसी रूट पर चंद दिनों पहले PAC जवान अभिषेक की भी हुई थी मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.