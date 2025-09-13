गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर दुर्घटना में PAC जवान की दर्दनाक मौत… इसी रूट पर चंद दिनों पहले PAC जवान अभिषेक की भी हुई थी मौत

गोरखपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार दूसरी बार PAC के ही एक जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, इसी हाइवे पर कुछ दिनों पहले भी PAC सिपाही अभिषेक दूबे की बुलेट के डिवाइडर से टकराने पर मौत हो चुकी है।जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात बेलीपार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के पास एक पीएसी जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस नें शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।
जानकारी के मुताबिक मृत जवान की पहचान शत्रुधन यादव पुत्र बैजनाथ यादव के रूप में हुई है। वह गोला थाना क्षेत्र के राजगढ़ के पाण्डेयपार उर्फ़ ड़ड़वा के निवासी थे। शत्रुधन बाइक से गोला स्थित अपने घर से गोरखपुर के बिछिया में अपनी मां से मिलने जा रहे थे। की अभी वह हरदिया गांव के पास पहुचे ही थे की NHAI के द्वारा कराये जा रहे सड़क रिपेयरिंग की वजह से रूट डायवर्जन कीया गया था। जिससे उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने मौके पर ही जवान की मृत्यु हो गई।आसपास के लोगों ने बेलीपार पुलिस को सूचना दी,बेलीपार पुलिस ने जवान के पॉकेट में मिले आई कार्ड से उनकी पहचान की। और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मृतक के पिता गोंडा में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। शत्रुधन दो भाइयों में बड़े थे और वह अविवाहित थे। उनकी मां गोरखपुर के बिछिया में रहती हैं। मृतक PAC जवान की तैनाती वर्ष 2019 में बलिया जिले में हुई थी। बलिया से अभी वह 6 महीना पहले गोण्डा में 30वीं बटालियन में पोस्टिंग हुई थी। गोण्डा से उन्हें जून माह में गोरखपुर भेज दिया गया था गोरखपुर में वह PAC कैम्प में तैनात थे।सुल्तानपुर में छोटा भाई भीम यादव भी पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा है। भाई को मौत की खबर सुनकर भीम यादव भी घर आ गया है।जवान के पिता बैजनाथ यादव बहराइच में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, बेटे के मौत से परिवार में चीख पुकार मची हुई है।