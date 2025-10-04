Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा, हालत गंभीर…एक बार फिर फैला कुत्तों का आतंक

गोरखपुर में दो साल के मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। चेहरे का मांस नोचने के साथ ही हाथ भी चबा लिया। मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। बच्चे के चेहरे पर दस टांके लगे हैं उसकी हालत गंभीर है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 04, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, मासूम को कुत्तों ने नोचा

गोरखपुर जिले में एक बार फिर कुत्तों का आतंक शुरू हो गया है, सहजनवां थाना क्षेत्र के डुमरी चौराहे पर शुक्रवार सुबह घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम सुंदरम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मासूम की मां शालू की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। इस पर जुटे आस-पास के लोगों ने कुत्ते को दौड़ाया तो वह मासूम को छोड़कर भाग गया।परिजनों ने उसे गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घर के बाहर खेल रहे कुत्तों ने मासूम को नोच डाला

जानकारी के मुताबिक रामपाल का घघसरा चौकी अंतर्गत डुमरी चौराहे पर निवास करते हैं। रामपाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनका दो वर्षीय बेटा सुंदर घर के बाहर खेल रहा था, जबकि पत्नी शालू घर में खाना बना रही थीं। तभी वहां से निकल रहे आवारा कुत्तों की झुंड में से एक कुत्ते ने उनके बेटे सुंदर पर हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर उनकी पत्नी शालू शोर मचाकर कुत्ते से मासूम को बचाने लगी, शोर-शराबा सुनकर परिवार के अन्य लोग मौके पर आ गए और कुत्ते को भगाकर मासूम को उसके चंगुल से बचाया, लेकिन तब कुत्ता मासूम के होंठ व चेहरे को नोच डाला।

गोरखपुर में एक बार फिर कुत्तों का आतंक

परिवार के लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठर्रापार लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मासूम का इलाज शुरू किया। बच्चे को तुरंत एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और अन्य आवश्यक उपचार दिए गए। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि परिजन उसे जिला अस्पताल न ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।

गोंडा

04 Oct 2025 06:11 pm

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

