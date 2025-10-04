घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा, हालत गंभीर…एक बार फिर फैला कुत्तों का आतंक

जानकारी के मुताबिक रामपाल का घघसरा चौकी अंतर्गत डुमरी चौराहे पर निवास करते हैं। रामपाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनका दो वर्षीय बेटा सुंदर घर के बाहर खेल रहा था, जबकि पत्नी शालू घर में खाना बना रही थीं। तभी वहां से निकल रहे आवारा कुत्तों की झुंड में से एक कुत्ते ने उनके बेटे सुंदर पर हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर उनकी पत्नी शालू शोर मचाकर कुत्ते से मासूम को बचाने लगी, शोर-शराबा सुनकर परिवार के अन्य लोग मौके पर आ गए और कुत्ते को भगाकर मासूम को उसके चंगुल से बचाया, लेकिन तब कुत्ता मासूम के होंठ व चेहरे को नोच डाला।