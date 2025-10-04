घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा, हालत गंभीर…एक बार फिर फैला कुत्तों का आतंक

फोटो सोर्स: पत्रिका, मासूम को कुत्तों ने नोचा
गोरखपुर जिले में एक बार फिर कुत्तों का आतंक शुरू हो गया है, सहजनवां थाना क्षेत्र के डुमरी चौराहे पर शुक्रवार सुबह घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम सुंदरम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। मासूम की मां शालू की नजर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। इस पर जुटे आस-पास के लोगों ने कुत्ते को दौड़ाया तो वह मासूम को छोड़कर भाग गया।परिजनों ने उसे गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक रामपाल का घघसरा चौकी अंतर्गत डुमरी चौराहे पर निवास करते हैं। रामपाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनका दो वर्षीय बेटा सुंदर घर के बाहर खेल रहा था, जबकि पत्नी शालू घर में खाना बना रही थीं। तभी वहां से निकल रहे आवारा कुत्तों की झुंड में से एक कुत्ते ने उनके बेटे सुंदर पर हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर उनकी पत्नी शालू शोर मचाकर कुत्ते से मासूम को बचाने लगी, शोर-शराबा सुनकर परिवार के अन्य लोग मौके पर आ गए और कुत्ते को भगाकर मासूम को उसके चंगुल से बचाया, लेकिन तब कुत्ता मासूम के होंठ व चेहरे को नोच डाला।
परिवार के लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ठर्रापार लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मासूम का इलाज शुरू किया। बच्चे को तुरंत एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और अन्य आवश्यक उपचार दिए गए। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि परिजन उसे जिला अस्पताल न ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।
