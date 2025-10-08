स्कूल जा रही छात्रा टैंकर के पहिए के नीचे आई, दर्दनाक मौत…आक्रोशित भीड़ ने किया चक्का जाम

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, छात्रा की मौत के बाद जुटी भीड़
बुधवार सुबह सिकरीगंज के कुईं बाजार में दर्दनाक सड़क हादसे में एक क्लास ग्यारह की छात्रा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बरला गांव निवासी दुगर्विजय यादव की नाबालिग बेटी चांदनी यादव की स्कूल जाते समय पानी के टैंकर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने छात्रा के परिजनों के साथ हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया।
जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की। लेकिन भीड़ द्वारा रोके जाने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण शांत हुए।
जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह लगभग नौ बजे चांदनी कुईं बाजार स्थित राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में जा रही थी तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे टैंकर ने उसे टक्कर मार दिया, नीचे गिरने के बाद टैंकर का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया और चांदनी की मौके पर ही मौत हो गई।स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस और स्वजन को दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची चालक टैंकर छोड़कर मौके से भाग निकला।
इससे नाराज स्वजन और ग्रामीण सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें समझाते हुए शव को एंबुलेंस में रखवा दिया और टैंकर को कब्जे में ले लिया। लेकिन, भीड़ ने एंबुलेंस को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। ग्रामीणों और परिजनों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान खजनी-सिकरीगंज मार्ग पूरी तरह जाम रहा। बाद में पहुंचे एसडीएम खजनी और सीओ खजनी द्वारा परिजनों को समझाने के बाद लोग शांत हो गए। पुलिस ने बताया कि टैंकर चालक की तलाश जारी है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा
