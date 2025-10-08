स्कूल जा रही छात्रा टैंकर के पहिए के नीचे आई, दर्दनाक मौत…आक्रोशित भीड़ ने किया चक्का जाम

इससे नाराज स्वजन और ग्रामीण सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें समझाते हुए शव को एंबुलेंस में रखवा दिया और टैंकर को कब्जे में ले लिया। लेकिन, भीड़ ने एंबुलेंस को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। ग्रामीणों और परिजनों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान खजनी-सिकरीगंज मार्ग पूरी तरह जाम रहा। बाद में पहुंचे एसडीएम खजनी और सीओ खजनी द्वारा परिजनों को समझाने के बाद लोग शांत हो गए। पुलिस ने बताया कि टैंकर चालक की तलाश जारी है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा