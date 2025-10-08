नशेड़ी बेटे का खौफनाक कांड: शराब के 500 रुपए न देने पर पहले पिता का सिर फोड़ा, फिर खुद का गला काटकर दी जान

गोंडा जिले की खोड़ारे पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अर्जुन (20) पुत्र तिलक राम के रूप में हुई है। अर्जुन नशे का आदी था। आए दिन घर में विवाद करता था। मंगलवार को उसने शराब पीने के लिए पिता से 500 रुपये मांगे। लेकिन पिता के मना करने पर वह बौखला गया। गुस्से में उसने लकड़ी के पीढ़े से पिता के सिर पर हमला कर दिया। जिससे तिलक राम गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अर्जुन ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और खुद की गर्दन पर वार करने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अर्जुन को एंबुलेंस से गौरा अस्पताल भेजा। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।