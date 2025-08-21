शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू…मुहल्ले में अफरातफरी

गुरुवार दोपहर को राजघाट थानाक्षेत्र के संकरे मुहल्ले घंटाघर में एक मकान में आग लग गई, धुंआ देखते ही पूरा परिवार चिल्लाते हुए बाहर भागा। मुहल्ले वालों ने फौरन फायर बिग्रेड और पुलिस को सूचित कर आग बुझाने में लग गए। फायर बिग्रेड की टीम ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया।
जानकारी के मुताबिक राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके के हाल्सीगंज में प्रहलाद मोदनवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। दो मंजिला मकान में नीचे जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं और परिवार के साथ ऊपर वाले मंजिल पर रहते हैं। प्रहलाद ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक बिजली के तार से चिंगारी निकली। जिसके बाद घर में आग लग गई। पहले आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। तब जान बचाने के लिए परिवार समेत घर से बाहर सड़क की तरफ भागे।
घर से धुआं उठता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई सभी लोग आग बुझाने में लग गए, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों भी पहुंच गई। करीब एक घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बताया कि घर का कीमती सामना जलकर राख हो गया। दुकान का सामान सुरक्षित बच गया है। फायर बिग्रेड टीम के फायर स्टेशन ऑफिसर शांतनू कुमार यादव ने बताया कि दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और भारी मशक्कत के बाद करीब घंटे भर में काबू पाया गया।