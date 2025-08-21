शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू…मुहल्ले में अफरातफरी

घर से धुआं उठता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई सभी लोग आग बुझाने में लग गए, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों भी पहुंच गई। करीब एक घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बताया कि घर का कीमती सामना जलकर राख हो गया। दुकान का सामान सुरक्षित बच गया है। फायर बिग्रेड टीम के फायर स्टेशन ऑफिसर शांतनू कुमार यादव ने बताया कि दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और भारी मशक्कत के बाद करीब घंटे भर में काबू पाया गया।