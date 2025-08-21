Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू…मुहल्ले में अफरातफरी

राजघाट थाना क्षेत्र के हालसीगंज बाजार में प्रहलाद मोदनवाल के मकान, हालसीगंज, बंधु सिंह पार्क के पास मकान में आज दोपहर आस पास अचानक धुआं निकलता हुआ दिखा । स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचित कर सुरक्षित बाहर निकाल कर फायर ब्रिगेड की सूचित किए।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 21, 2025

Up news, gorakhpur news
फोटो सोर्स: पत्रिका, शॉर्ट सर्किट से लगी आग

गुरुवार दोपहर को राजघाट थानाक्षेत्र के संकरे मुहल्ले घंटाघर में एक मकान में आग लग गई, धुंआ देखते ही पूरा परिवार चिल्लाते हुए बाहर भागा। मुहल्ले वालों ने फौरन फायर बिग्रेड और पुलिस को सूचित कर आग बुझाने में लग गए। फायर बिग्रेड की टीम ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया।

मकान में नीचे थी दुकान, ऊपर था आवास… तार की चिंगारी से लगी आग

जानकारी के मुताबिक राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके के हाल्सीगंज में प्रहलाद मोदनवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। दो मंजिला मकान में नीचे जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं और परिवार के साथ ऊपर वाले मंजिल पर रहते हैं। प्रहलाद ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक बिजली के तार से चिंगारी निकली। जिसके बाद घर में आग लग गई। पहले आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। तब जान बचाने के लिए परिवार समेत घर से बाहर सड़क की तरफ भागे।

घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू

घर से धुआं उठता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई सभी लोग आग बुझाने में लग गए, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों भी पहुंच गई। करीब एक घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बताया कि घर का कीमती सामना जलकर राख हो गया। दुकान का सामान सुरक्षित बच गया है। फायर बिग्रेड टीम के फायर स्टेशन ऑफिसर शांतनू कुमार यादव ने बताया कि दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और भारी मशक्कत के बाद करीब घंटे भर में काबू पाया गया।

21 Aug 2025 04:18 pm

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू…मुहल्ले में अफरातफरी

