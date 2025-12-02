गोरखपुर में युवक की गला काट कर हत्या, सिर और धड़ 50 किमी दूर महाराजगंज जिले में मिला

फोटो सोर्स: पत्रिका, रुपए के विवाद में हत्या
गोरखपुर में हत्या की नृशंस वारदात सामने आई है, यहां
लेनदेन के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। दोस्तों ने पहले कुल्हाड़ी से गला काटा और फिर कार से ही पचास किमी दूर महाराजगंज जिले में जाकर सिर और धड़ को अलग-अलग जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने सोमवार शाम युवक के शव को महराजगंज जिले से बरामद किया।
जानकारी के मुताबिक तिवारीपुर थानाक्षेत्र स्थित सूर्यबिहार कालोनी में संतोष मणि त्रिपाठी अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को बेटा अंबुज सोने दोस्त आयुष के साथ हल्दी कार्यक्रम में जाने की बात कह कर घर से निकला था, देर रात तक जब नहीं लौटा तब चिंता बढ़ी, उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। जब कोई समाचार नहीं मिला तब 28 नवंबर को तिवारीपुर थाने में मैंने गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ ही IGRS पर भी शिकायत की।
पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू की। मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगाए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी तलाशे गए। साथ ही उस दिन अंबुज के साथ जाने वाले आयुष के घर पुलिस और अंबुज के पिता संतोष मणि पहुंचे। यहां आयुष ने बताया उसकी हल्दी कार्यक्रम में मारपीट हुई थी लेकिन फिर पता नहीं अंबुज कहां चला गया। पुलिस ने शक होने पर आयुष को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ तो आयुष ने रुपए के विवाद में हत्या करने की बात स्वीकार की। आयुष ने पूछताछ में बताया कि हल्दी कार्यक्रम से निकलने के बाद दोस्तों ने कॉकटेल पार्टी की जिसके दौरान रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद शुरू हुआ। यह कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और कुल्हाड़ी से अंबुज का गला काटकर उसकी हत्या कर दी।
आयुष ने बताया कि हत्या के बाद अंबुज के शव को महाराजगंज जिले में ले गए। यहां भैंसा- पिपरा खादर मार्ग पर देवरिया शाखा पर अंबुज का सिर फेंक दिया। इसके बाद 10 किलोमीटर दूर जाकर श्यामदेउरवा क्षेत्र में नहर किनारे धड़ फेंक दिया गया। पुलिस ने युवकों की निशानदेही पर अंबुज के सिर और धड़ को बरामद किया। सूचना पर महाराजगंज पुलिस भी पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपियों के मोबाइल फोन का लोकेशन भी घटनास्थल के पास मिला था। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि लापता किशोर की हत्या कर शव को महराजगंज जिले में फेंका गया था। दो आरोपितों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तिवारीपुर पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे में हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने और षड्यंत्र की धारा बढ़ा दी है। हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है।
