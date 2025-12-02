गोरखपुर में युवक की गला काट कर हत्या, सिर और धड़ 50 किमी दूर महाराजगंज जिले में मिला

आयुष ने बताया कि हत्या के बाद अंबुज के शव को महाराजगंज जिले में ले गए। यहां भैंसा- पिपरा खादर मार्ग पर देवरिया शाखा पर अंबुज का सिर फेंक दिया। इसके बाद 10 किलोमीटर दूर जाकर श्यामदेउरवा क्षेत्र में नहर किनारे धड़ ​​​​​​फेंक दिया गया। पुलिस ने युवकों की निशानदेही पर अंबुज के सिर और धड़ को बरामद किया। सूचना पर महाराजगंज पुलिस भी पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किया। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपियों के मोबाइल फोन का लोकेशन भी घटनास्थल के पास मिला था। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि लापता किशोर की हत्या कर शव को महराजगंज जिले में फेंका गया था। दो आरोपितों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तिवारीपुर पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे में हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने और षड्यंत्र की धारा बढ़ा दी है। हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है।