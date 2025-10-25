बिहार से सुसाइड करने गोरखपुर पहुंची युवती, राप्ती नदी में गले तक डूबा देख मचा हड़कंप…किनारे से शोर मचाते रहे राहगीर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, राप्ती नदी में सुसाइड करने घुसी युवती
बिहार की एक बीकॉम छात्रा गोरखपुर पहुंचकर राप्ती नदी ने सुसाइड करने के लिए उतर गई, जब वह गले तक डूब गई तो आगे जाने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसके बाद वही इसी स्थिति में काफी देर तक नदी में खड़ी रही, युवती की यह हरकत देख लोग उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिए, जब वह नहीं निकली तब पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने पहुंचते ही उसे बाहर निकलने के लिए काफी समझाया, थोड़ी देर बाद युवती खुद नदी से बाहर निकल कर सड़क पर पहुंच गई। पुलिस और जनता ने राहत की सांस ली। यह घटना गुरुवार को हुई थी। शुक्रवार को छात्रा के परिवार वालों को बिहार से बुलाकर सौंप दिया गया। पूछताछ में पता चला कि छात्रा बक्सर जिले के फार्मासिस्ट की बेटी है और बीकॉम की है, घर से नाराज होकर गोरखपुर आई थी। बहन के घर जाने के लिए लखनऊ के लिए निकली लेकिन रास्ते में गोरखपुर आने का फैसला कर लिया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। राप्ती नदी के बारे में जानकारी लेकर राजघाट पहुंची। पहले उसने पुल से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जाली होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। फिर नीचे उतरकर नदी में चली गई। जैसे ही पानी उसकी नाक तक पहुंचा, डर के मारे वहीं खड़ी रह गई।पुलिस और परिवार के समझाने के बाद युवती को सुरक्षित बिहार भेज दिया गया।
