Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

अयोध्या-वाराणसी समेत 9 रूट पर शुरू होगी AC बस सेवा, तैयारियां अंतिम चरण में है

गोरखपुर से लेकर वाराणसी और अयोध्या तक जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब इन रूटों के अलावा अन्य कई रूटों पर भी AC बसे चलाने का निर्णय हो चुका उसकी।।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 12, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर समेत इन रूटों पर चलेंगी AC बसें

गोरखपुर से अयोध्या, बलिया, वाराणसी, सोनौली, पडरौना, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया और तमकुही रूट पर जल्द ही AC इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 20 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ऑपरेशनल हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रूट्स फाइनल करने के साथ चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू कर दिया है। राप्ती नगर डिपो में 1.85 करोड़ रुपए का अल्ट्रा-मॉडर्न चार्जिंग प्वाइंट बनाया जा रहा है।

स्टेशनों पर भी चार्जिंग प्वाइंट सेटअप किए जाएंगे

बिजली विभाग की मदद से यह स्टेशन जल्द ही तैयार हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एक बार फुल चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक बसें करीब 225 किलोमीटर तक चल कर सकती हैं और सिर्फ 30–60 मिनट में फुल चार्ज हो जाती हैं। भविष्य के तहत गोरखपुर डिपो के अलावा अन्य की-स्टेशनों पर भी चार्जिंग प्वाइंट सेटअप किए जाएंगे।इलेक्ट्रिक बसों के साथ गोरखपुर क्षेत्र को 52 सीटर 20 ब्रांड न्यू डीजल AC बसें भी मिल चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में पूरे उत्तर प्रदेश के डिपो को 100 AC बसें अलॉट की हैं, जिनमें से 20 गोरखपुर को मिली हैं।

ये भी पढ़ें

मिशन कंपाउंड में इंग्लिश स्कूल समेत अन्य प्रॉपर्टी सील, 77 लाख बकाया वसूलने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम, सीलिंग कार्रवाई से हड़कंप
बरेली
image

लव कुमार सिंह, RM गोरखपुर

नई AC बसें लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज रूट पर पुरानी AC जनरथ बसों की जगह लेंगी। राप्ती नगर डिपो से फिलहाल 38 AC जनरथ बसें चल रही हैं, जो अब लगभग अनफिट हो चुकी हैं। RM लव कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र को 20 AC इलेक्ट्रिक और 20 नई AC डीजल बसें मिल चुकी हैं। राप्ती नगर डिपो में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। ज्योंहि सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे त्यों ही इलेक्ट्रिक और AC दोनों बसों को चलाने की शुरुआत की जाएगी।।

ये भी पढ़ें

विदेशी नेताओं में बढ़ी अयोध्या की आस्था! मॉरीशस पीएम रामगुलाम ने रामलला के किए दर्शन-पूजन
अयोध्या
Ayodhya news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / अयोध्या-वाराणसी समेत 9 रूट पर शुरू होगी AC बस सेवा, तैयारियां अंतिम चरण में है

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.