अयोध्या-वाराणसी समेत 9 रूट पर शुरू होगी AC बस सेवा, तैयारियां अंतिम चरण में है

गोरखपुर से अयोध्या, बलिया, वाराणसी, सोनौली, पडरौना, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया और तमकुही रूट पर जल्द ही AC इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 20 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ऑपरेशनल हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रूट्स फाइनल करने के साथ चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू कर दिया है। राप्ती नगर डिपो में 1.85 करोड़ रुपए का अल्ट्रा-मॉडर्न चार्जिंग प्वाइंट बनाया जा रहा है।
बिजली विभाग की मदद से यह स्टेशन जल्द ही तैयार हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एक बार फुल चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक बसें करीब 225 किलोमीटर तक चल कर सकती हैं और सिर्फ 30–60 मिनट में फुल चार्ज हो जाती हैं। भविष्य के तहत गोरखपुर डिपो के अलावा अन्य की-स्टेशनों पर भी चार्जिंग प्वाइंट सेटअप किए जाएंगे।इलेक्ट्रिक बसों के साथ गोरखपुर क्षेत्र को 52 सीटर 20 ब्रांड न्यू डीजल AC बसें भी मिल चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में पूरे उत्तर प्रदेश के डिपो को 100 AC बसें अलॉट की हैं, जिनमें से 20 गोरखपुर को मिली हैं।
नई AC बसें लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज रूट पर पुरानी AC जनरथ बसों की जगह लेंगी। राप्ती नगर डिपो से फिलहाल 38 AC जनरथ बसें चल रही हैं, जो अब लगभग अनफिट हो चुकी हैं। RM लव कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र को 20 AC इलेक्ट्रिक और 20 नई AC डीजल बसें मिल चुकी हैं। राप्ती नगर डिपो में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। ज्योंहि सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे त्यों ही इलेक्ट्रिक और AC दोनों बसों को चलाने की शुरुआत की जाएगी।।