अयोध्या-वाराणसी समेत 9 रूट पर शुरू होगी AC बस सेवा, तैयारियां अंतिम चरण में है

बिजली विभाग की मदद से यह स्टेशन जल्द ही तैयार हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एक बार फुल चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक बसें करीब 225 किलोमीटर तक चल कर सकती हैं और सिर्फ 30–60 मिनट में फुल चार्ज हो जाती हैं। भविष्य के तहत गोरखपुर डिपो के अलावा अन्य की-स्टेशनों पर भी चार्जिंग प्वाइंट सेटअप किए जाएंगे।इलेक्ट्रिक बसों के साथ गोरखपुर क्षेत्र को 52 सीटर 20 ब्रांड न्यू डीजल AC बसें भी मिल चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में पूरे उत्तर प्रदेश के डिपो को 100 AC बसें अलॉट की हैं, जिनमें से 20 गोरखपुर को मिली हैं।