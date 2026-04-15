गोरखपुर में ‘एक्सीडेंट ऑडिट व्हीकल’ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, सड़क हादसों पर लगाम लगाने की पहल

जांच के दौरान सड़क की स्थिति, इंजीनियरिंग खामियां, यातायात व्यवस्था और अन्य संभावित कारणों की भी विस्तार से पड़ताल की जाएगी। गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में यातायात के राजपत्रित अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे।

इस एक्सीडेंट ऑडिट व्हीकल के साथ एक यातायात उप निरीक्षक एवं उनकी टीम को तैनात किया गया है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। यातायात पुलिस की यह पहल न केवल दुर्घटनाओं के कारणों को चिन्हित करने में सहायक होगी, बल्कि भविष्य में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और हादसों में कमी लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।