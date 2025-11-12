ADG व DIG ने PAC महिला बटालियन एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का किया स्थलीय निरीक्षण, समय सीमा तक पूर्ण करने का दिए निर्देश

एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को नई दिशा देगी। महिला बटालियन की स्थापना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनने से प्रशिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। डीआईजी एस. चनप्पा ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर व निर्माण विभाग के अभियंता तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।