ADG व DIG ने PAC महिला बटालियन एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का किया स्थलीय निरीक्षण, समय सीमा तक पूर्ण करने का दिए निर्देश

फोटो सोर्स: पत्रिका, ADG, DIG ने किया निरीक्षण
एडीजी जोन मुथा अशोक जैन एवं डीआईजी रेंज एस. चनप्पा ने थाना पिपराइच क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन पीएसी महिला बटालियन एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल परिसर के भवनों और भौतिक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और कार्य की गति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा — मार्च 2026 तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं।
एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को नई दिशा देगी। महिला बटालियन की स्थापना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनने से प्रशिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। डीआईजी एस. चनप्पा ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर व निर्माण विभाग के अभियंता तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग