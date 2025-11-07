यातायात माह का शुभारंभ, एडीजी जोन अशोक जैन ने दिखाई हरी झंडी

एडीजी जोन ने पुलिस लाइन से ट्रैफिक जवानों की मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और सड़क सुरक्षा के महत्व को बताना था। इस मौके पर एडीजी अशोक जैन ने कहा कि सड़कें सभी की सुविधा के लिए बनी हैं, इसलिए हर नागरिक का दायित्व है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करे और अनुशासनपूर्वक सड़क पर चले। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में सड़कें अब चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन किनारों पर ठेले-खोमचे लगाने से यातायात बाधित होता है। ठेला संचालकों से अपील की गई कि वे अपने ठेले निर्धारित स्थानों पर लगाएं और मुख्य सड़क को बाधित न करें।