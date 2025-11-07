Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

यातायात माह का शुभारंभ, एडीजी जोन अशोक जैन ने दिखाई हरी झंडी

गोरखपुर में शुक्रवार को यातयात माह का शुभारंभ हुआ जिसमें ADG, DIG ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक जवानों को रवाना किए। ADG ने कहा कि यह माह केवल अभियान नहीं बल्कि जागरूकता बनाएं

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 07, 2025

Up news, gorakhpur police

फोटो सोर्स: पत्रिका, यातायात माह पर हरी झंडी दिखाते ADG

गोरखपुर पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को यातायात माह (नवंबर-2025) का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन और पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एस. चनप्पा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कार्यवाहक एसएसपी/एसपी सिटी अभिनव त्यागी, एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय, सीओ ट्रैफिक विवेक तिवारी, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर ट्रैफिक मनोज राय और आरआई हरिशंकर सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं ट्रैफिक जवान मौजूद रहे।

ट्रैफिक जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

एडीजी जोन ने पुलिस लाइन से ट्रैफिक जवानों की मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और सड़क सुरक्षा के महत्व को बताना था। इस मौके पर एडीजी अशोक जैन ने कहा कि सड़कें सभी की सुविधा के लिए बनी हैं, इसलिए हर नागरिक का दायित्व है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करे और अनुशासनपूर्वक सड़क पर चले। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में सड़कें अब चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन किनारों पर ठेले-खोमचे लगाने से यातायात बाधित होता है। ठेला संचालकों से अपील की गई कि वे अपने ठेले निर्धारित स्थानों पर लगाएं और मुख्य सड़क को बाधित न करें।

ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम संयुक्त अभियान चलाए

एडीजी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस और नागरिकों के सहयोग से ही बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि मार्ग दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं, इसलिए ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां चेतावनी संकेत लगाए जा रहे हैं ताकि वाहन चालक सतर्क रहकर वाहन चलाएं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को संयुक्त कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

रिफ्लेक्टर और कोहरा रोधी लाइट अवश्य लगाएं

उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में धुंध (कोहरा) के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन इसका मुख्य कारण लापरवाही है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर और कोहरा रोधी लाइट अवश्य लगाएं ताकि दृश्यता बनी रहे और सामने से आने वाले वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

हेलमेट और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं

एडीजी ने कहा कि तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के सफर करना दुर्घटनाओं की मुख्य वजह है। अगर नियमों का पालन किया जाए तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।

केवल अभियान न माने, स्थायी जागरूकता पैदा करें

शहर में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी सड़क या निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, वहां पूर्व सूचना देकर और सुरक्षा इंतज़ाम सुनिश्चित कर ही कार्य कराया जाए ताकि आमजन को असुविधा न हो। अंत में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यातायात माह केवल एक अभियान नहीं बल्कि लोगों में स्थायी जागरूकता पैदा करने का अवसर है। नियमों का पालन करने वाले नागरिक ही न केवल स्वयं सुरक्षित रहते हैं बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

खबर शेयर करें:

