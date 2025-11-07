फैमिली आईडी कार्य में लापरवाही पर एडीएम सिटी ने लगाई फटकार, पर्यटन भवन में अधिशासी अधिकारियों के साथ किए समीक्षा बैठक

बैठक में एडीएम सिटी ने पाया कि कई अधिशासी अधिकारियों द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल पर दर्ज किए गए परिवारों के सत्यापन और अपडेट का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से यह योजना प्राथमिकता में है, जिसके माध्यम से हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान दी जानी है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित परिवारों तक आसानी से पहुंच सके। अधिकारियों की सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि जिम्मेदारी से बचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी का कार्य केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है जो पारदर्शिता और योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।