Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में भीषण अग्निकांड में एक जान जाने के बाद अब जागा प्रशासन…होटल, हॉस्पिटल में होगी फायर सेफ्टी की जांच

रविवार सुबह भीषण आग लगने से गोरखपुर में अफरा-तफरी मच गई। धुएं से घिरा पूरा भवन दो घंटे तक जलता रहा और अंदर फंसे गोंडा निवासी कर्मचारी पुरुषोत्तम की दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है और डीएम ने तीन दिन में सभी होटलों और हॉस्पिटल की फायर सेफ्टी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 16, 2025

Gorakhpur news, fire system

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रशासन ने फायर सेफ्टी टीम बनाई

रविवार की भोर में गोरखपुर में एक दर्दनाक घटना हो गई यहां रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के तारामंडल में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो है। सुबह सुबह हुए इस हादसे ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया।जिलाधिकारी दीपक मीना ने एसडीएम स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीमें बनाई है। 12 टीमों का गठन किया गया है।

रविवार की रात हुई फायर सेफ्टी की जांच

जिलाधिकारी द्वारा गठित ये टीमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक होटल, हास्पिटल, रेस्टोरेंट, बड़े कमर्शियल भवनों में अग्निशमन, विद्युत एवं अन्य सुरक्षा मानकों की जांच में जुट गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में तीन दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। रविवार की रात तारामंडल स्थित फाइव सेंसेस होटल, मैरियस इन होटल एवं शांभवी हास्पिटल की जांच की।

एसडीएम, सीओ कैंट एवं अग्निशमन अधिकारी मौके पर रहे मौजूद

टीम में एसडीएम के साथ ही सीओ कैंट एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यहां वाटर हाइड्रेंट, अग्निशमन उपकरण की भी जांच की गई। वाटर हाइड्रेंट को चलाकर देखा गया। शहर क्षेत्र में भवनों की जांच थानावार तो ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार जांच की जाएगी। एक टीम दो थाना क्षेत्रों में जांच करेगी। इसमें एसडीएम स्तर के अधिकारी टीम का नेतृत्व करेंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसील के एसडीएम टीम की अगुवाई करेंगे।

रविवार भोर में चार मंजिला होटल जलकर राख

शहर के पाश इलाके रामगढ़ ताल स्थित चार मंजिला होटल में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। थोड़ी देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां पहुंचीं और रेस्क्यू शुरू की। जब फायर टीम अंदर घुसी तो वहां फर्स्ट फ्लोर पर युवक का शव मिला। इमारत की अनुमानित कीमत 10 से 12 करोड़ बताई जा रही है।

भीषण अग्निकांड में कीपिंग स्टाफ की मौत

फायर ब्रिगेड टीम को लीड कर रहे इंचार्ज शांतनू कुमार यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। चार मंजिला होटल में ग्राउंड फ्लोर पर मिठाई की दुकान, पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट, दूसरी मंजिल पर होटल और तीसरी पर बैंक्वेट हॉल है। मरने वाले की पहचान गोंडा निवासी कीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (55) के रूप में हुई है। होटल मालिक का नाम मनोज शाही है। उनकी गिनती शहर के बड़े कैटर्स में होती है। अग्निकांड के बाद जिले में होटल, रेस्टोरेंट और बड़े कामर्शियल काम्पलेक्स में विद्युत, फायर सेफ्टी और अन्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। SDM स्तर के अधिकारी नेतृत्व करेंगे।

ये भी पढ़ें

गोल्डी बराड़ गैंग के हमले के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी की बढ़ी सुरक्षा, मिला शस्त्र लाइसेंस
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 10:38 pm

Published on:

16 Nov 2025 10:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में भीषण अग्निकांड में एक जान जाने के बाद अब जागा प्रशासन…होटल, हॉस्पिटल में होगी फायर सेफ्टी की जांच

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

धार्मिक अनुष्ठान में पंचामृत पीने के बाद मचा हड़कंप, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने जुटी भीड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में आग का तांडव: 4 मंजिला बिल्डिंग धधकी, रेस्टोरेंट के बाथरूम में फंसे युवक की तड़प-तड़प कर मौत

big breaking massive fire in gorakhpur restaurant in four storey building reduced to ashes one person died
गोरखपुर

महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक सम्पन्न, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए पारित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बिहार विधानसभा में खूब चमके सीएम योगी के हनुमान रविकिशन…19 सभाओं में 18 सीट पर जीता NDA, मैथिली के भी पक्ष में वोट करने की किये थे अपील

Up news, ravikishan
गोरखपुर

यूपी के इस जिले में सेटेलाइट से पकड़ में आए पराली जलाने वाले, कारवाई तेज…पांच किसान पकड़े गए

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.