गोरखपुर में भीषण अग्निकांड में एक जान जाने के बाद अब जागा प्रशासन…होटल, हॉस्पिटल में होगी फायर सेफ्टी की जांच

फोटो सोर्स: पत्रिका, प्रशासन ने फायर सेफ्टी टीम बनाई
रविवार की भोर में गोरखपुर में एक दर्दनाक घटना हो गई यहां रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र के तारामंडल में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो है। सुबह सुबह हुए इस हादसे ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया।जिलाधिकारी दीपक मीना ने एसडीएम स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीमें बनाई है। 12 टीमों का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा गठित ये टीमें शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक होटल, हास्पिटल, रेस्टोरेंट, बड़े कमर्शियल भवनों में अग्निशमन, विद्युत एवं अन्य सुरक्षा मानकों की जांच में जुट गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में तीन दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। रविवार की रात तारामंडल स्थित फाइव सेंसेस होटल, मैरियस इन होटल एवं शांभवी हास्पिटल की जांच की।
टीम में एसडीएम के साथ ही सीओ कैंट एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यहां वाटर हाइड्रेंट, अग्निशमन उपकरण की भी जांच की गई। वाटर हाइड्रेंट को चलाकर देखा गया। शहर क्षेत्र में भवनों की जांच थानावार तो ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार जांच की जाएगी। एक टीम दो थाना क्षेत्रों में जांच करेगी। इसमें एसडीएम स्तर के अधिकारी टीम का नेतृत्व करेंगे। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसील के एसडीएम टीम की अगुवाई करेंगे।
शहर के पाश इलाके रामगढ़ ताल स्थित चार मंजिला होटल में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। थोड़ी देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां पहुंचीं और रेस्क्यू शुरू की। जब फायर टीम अंदर घुसी तो वहां फर्स्ट फ्लोर पर युवक का शव मिला। इमारत की अनुमानित कीमत 10 से 12 करोड़ बताई जा रही है।
फायर ब्रिगेड टीम को लीड कर रहे इंचार्ज शांतनू कुमार यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। चार मंजिला होटल में ग्राउंड फ्लोर पर मिठाई की दुकान, पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट, दूसरी मंजिल पर होटल और तीसरी पर बैंक्वेट हॉल है। मरने वाले की पहचान गोंडा निवासी कीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (55) के रूप में हुई है। होटल मालिक का नाम मनोज शाही है। उनकी गिनती शहर के बड़े कैटर्स में होती है। अग्निकांड के बाद जिले में होटल, रेस्टोरेंट और बड़े कामर्शियल काम्पलेक्स में विद्युत, फायर सेफ्टी और अन्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। SDM स्तर के अधिकारी नेतृत्व करेंगे।
