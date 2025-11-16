गोरखपुर में भीषण अग्निकांड में एक जान जाने के बाद अब जागा प्रशासन…होटल, हॉस्पिटल में होगी फायर सेफ्टी की जांच

फायर ब्रिगेड टीम को लीड कर रहे इंचार्ज शांतनू कुमार यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। चार मंजिला होटल में ग्राउंड फ्लोर पर मिठाई की दुकान, पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट, दूसरी मंजिल पर होटल और तीसरी पर बैंक्वेट हॉल है। मरने वाले की पहचान गोंडा निवासी कीपिंग स्टाफ पुरुषोत्तम (55) के रूप में हुई है। होटल मालिक का नाम मनोज शाही है। उनकी गिनती शहर के बड़े कैटर्स में होती है। अग्निकांड के बाद जिले में होटल, रेस्टोरेंट और बड़े कामर्शियल काम्पलेक्स में विद्युत, फायर सेफ्टी और अन्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। SDM स्तर के अधिकारी नेतृत्व करेंगे।