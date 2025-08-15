Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

ध्वजारोहण कर DIG ने किया अमर सेनानियों को नमन, बोले…सामाज हित के विचारों का विकास हो

पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस पर आह्लादित है, गोरखपुर रेंज पर DIG एस चिनप्पा ने अपने कार्यालय पर झंडारोहण कर पुलिसकर्मियों को अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 15, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, स्वतंत्रता दिवस की धूम

गोरखपुर रेंज के DIG एस् चन्नप्पा ने रेंज कार्यालय पर ध्वाजारोहण किया एंव पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई।इस अवसर पर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने जान को न्योछावर करने वाले शहीदों को विन्रम श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने मौजूद पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। DIG ने इस अवसर पर पुलिसकर्मियों से खास अपील भी की।

देश सेवा की भावना सर्वोपरि

पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए DIG ने कहा कि हम सभी में देश सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। देश और समाज का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। व्यक्तिवादी विचार का विकास न होकर सामाज हित के विचारों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद बडा या छोटा नहीं होता है हम सभी एक समान हैं सबकी अपनी जिम्‍मेदारियां हैं सब अपना अपना कार्य करते है सभी में सम भाव का होना आवश्‍यक है सबका अपना महत्व होता है।

ये भी पढ़ें

भैया, बच्चा है साथ, प्लीज रोक लो…प्लीज भैया… कैब ड्राइवर ने नहीं सुनी गुहार, भगाता रहा कार; VIDEO
नोएडा
Noida cab incident, Cab driver misbehavior, Noida police action, Family in distress ,Viral video cab, Cab driver challan ,Noida car trouble ,Cab driver arrested Noida ,Road safety Passenger safety ,Viral video ,Parthala flyover Noida ,Travel warning India ,Social media justice ,Driver misconduct, Uttar Pradesh police action

निष्‍ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों को पालन करें

DIG ने कहा क‍ि हम सभी को जाति धर्म की भावना से दूर रहकर निष्‍ठा पूर्वक अपने कर्तवयों का पालन करना चाहिए ऐसी भावनाओं का त्यागकर समाजहित में आगे बढ़ना होगा।व्यक्तिवादी विचार का विकास न होकर सामाज हित के विचारों का विकास होना चाहिए । इस अवसर पर DIG ने शानदार कर्तवयनिष्‍ठा के लिए महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर व गोरखपुर के पुलिसकर्मियों को सम्‍मानित किया। रेंज कार्यालय पर इस दौरान मिठाई एवं फल वितरण भी हुआ।

ये भी पढ़ें

स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी का बड़ा ऐलान: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी
लखनऊ
Yogi Adityanath

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ध्वजारोहण कर DIG ने किया अमर सेनानियों को नमन, बोले…सामाज हित के विचारों का विकास हो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.