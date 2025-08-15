ध्वजारोहण कर DIG ने किया अमर सेनानियों को नमन, बोले…सामाज हित के विचारों का विकास हो

गोरखपुर रेंज के DIG एस् चन्नप्पा ने रेंज कार्यालय पर ध्वाजारोहण किया एंव पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई।इस अवसर पर उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने जान को न्योछावर करने वाले शहीदों को विन्रम श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने मौजूद पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। DIG ने इस अवसर पर पुलिसकर्मियों से खास अपील भी की।
पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए DIG ने कहा कि हम सभी में देश सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। देश और समाज का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। व्यक्तिवादी विचार का विकास न होकर सामाज हित के विचारों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद बडा या छोटा नहीं होता है हम सभी एक समान हैं सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं सब अपना अपना कार्य करते है सभी में सम भाव का होना आवश्यक है सबका अपना महत्व होता है।
DIG ने कहा कि हम सभी को जाति धर्म की भावना से दूर रहकर निष्ठा पूर्वक अपने कर्तवयों का पालन करना चाहिए ऐसी भावनाओं का त्यागकर समाजहित में आगे बढ़ना होगा।व्यक्तिवादी विचार का विकास न होकर सामाज हित के विचारों का विकास होना चाहिए । इस अवसर पर DIG ने शानदार कर्तवयनिष्ठा के लिए महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर व गोरखपुर के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। रेंज कार्यालय पर इस दौरान मिठाई एवं फल वितरण भी हुआ।