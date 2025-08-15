ध्वजारोहण कर DIG ने किया अमर सेनानियों को नमन, बोले…सामाज हित के विचारों का विकास हो

पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए DIG ने कहा कि हम सभी में देश सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। देश और समाज का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। व्यक्तिवादी विचार का विकास न होकर सामाज हित के विचारों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पद बडा या छोटा नहीं होता है हम सभी एक समान हैं सबकी अपनी जिम्‍मेदारियां हैं सब अपना अपना कार्य करते है सभी में सम भाव का होना आवश्‍यक है सबका अपना महत्व होता है।