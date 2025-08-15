स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी का बड़ा ऐलान: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्वतंत्रता केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और अन्य स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के प्रत्येक कोने से आए क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और भारत को एक सूत्र में बांधा।