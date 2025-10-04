Patrika LogoSwitch to English

AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी…सिर्फ इंटरव्यू पर होगा चयन, लाखों में है सैलरी

गोरखपुर एम्स में बंपर भर्ती निकली है, चयन आधार सिर्फ इंटरव्यू है और सैलरी भी लाखों में है। आवेदन, संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक से ही जाएगा।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 04, 2025

Up news, aiims gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, एम्स गोरखपुर में निकली बंपर वैकेंसी

AIIMS गोरखपुर ने 88 फैकल्टी पदों पर भर्ती निकाली है, अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है, और आवेदन रजिस्टर्ड डॉक से ही करना होगा।

विभाग और पद जिनकी भर्ती निकली है

निकाली गई वैकेंसी में प्रोफेसर के 21, एडिशनल प्रोफेसर के 15, एसोसिएट प्रोफेसर के 28, सहायक प्रोफेसर के 24 पद शामिल हैं। कैंडिडेट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फाॅर्म डाउनलोड कर सकते हैं. जिन विभागों में पद खाली हैं उनमें एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन आदि शामिल हैं।

आवेदन की अहर्ता और आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास एमबीबीएस की डिग्री के साथ संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेसर पद के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 58 वर्ष और एसोसिएट/असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

आरक्षिति वर्ग और दिव्यांग कैटेगरी को छूट

वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कैटेगरी के छूट भी दी गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव अनिवार्य है। सुपर-स्पेशलिटी पदों के लिए डीएम या एमसीएच योग्यता आवश्यक है।

आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों को 2,000 रुपए और एससी/एसटी श्रेणी के आवेदकों को 500 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।

ऐसे होगी चयन प्रक्रिया

आवेदकों का चयन संविदा के आधार पर इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को प्रोफेसर लेवल-14A (1,68,900 2,20,400 रुपए), एडिशनल प्रोफेसर लेवल-13A2+ (1,48,200 2,11,400 रुपए), एसोसिएट प्रोफेसर लेवल-13A1+ (1,38,300 2,09,200 रुपए) और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर लेवल-12 (1,01,500 1,67,400 रुपए) सैलरी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

