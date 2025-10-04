AIIMS Gorakhpur: खुशखबरी…सिर्फ इंटरव्यू पर होगा चयन, लाखों में है सैलरी

निकाली गई वैकेंसी में प्रोफेसर के 21, एडिशनल प्रोफेसर के 15, एसोसिएट प्रोफेसर के 28, सहायक प्रोफेसर के 24 पद शामिल हैं। कैंडिडेट संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फाॅर्म डाउनलोड कर सकते हैं. जिन विभागों में पद खाली हैं उनमें एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन आदि शामिल हैं।