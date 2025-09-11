सभी बैंकर्स जनसुविधा के अनुसार काम करें और अपनी कार्यपद्धति में सुधार लाएं : शाश्वत, CDO गोरखपुर

उक्त निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन सभागार में संपन्न जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में दिए। बैठक में महापौर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक जिला एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के साथ होम लोन ,एजुकेशन लोन, एनपीए में सुधार की प्रगति आदि की समीक्षा की।