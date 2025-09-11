Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

सभी बैंकर्स जनसुविधा के अनुसार काम करें और अपनी कार्यपद्धति में सुधार लाएं : शाश्वत, CDO गोरखपुर

मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिया कि शासन द्वारा निर्धारित अनुपात को प्राप्त करने के लिए सभी बैंक इस पर तेजी से कार्य करें।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 11, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, CDO ने बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक की

CDO गोरखपुर शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि सभी बैंक एवं बैंकर्स केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के ऋण पत्रावलियों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण इन योजनाओं में ऋण पत्रावलियों के निस्तारण में बेवजह विलम्ब न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स जनसुविधा के अनुसार काम करें और अपनी कार्यपद्धति में सुधार लाएं।

CDO ने कई योजनाओं की समीक्षा की

उक्त निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन सभागार में संपन्न जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में दिए। बैठक में महापौर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक जिला एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के साथ होम लोन ,एजुकेशन लोन, एनपीए में सुधार की प्रगति आदि की समीक्षा की।

शत, प्रतिशत लक्ष्य बैंक पूर्ण करें

बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के समीक्षा के दौरान प्रबंधक लीड बैंक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में इस योजना में जनपद का लक्ष्य 2700 ऋण की स्वीकृति का है। इस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 933 आवेदकों को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंकों को शत प्रतिशत लक्ष्य समय पर प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रबंधक लीड बैंक द्वारा बताया गया कि जनपद में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 49.67 प्रतिशत है।

जनपद में सीडी राशियों को और बेहतर किया जाए

इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंकर्स को दिया कि शासन द्वारा निर्धारित अनुपात को प्राप्त करने के लिए सभी बैंक इस पर तेजी से कार्य करें। जनपद में सीडी राशियों को और बेहतर करने के लिए सभी बैंकों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है वे गंभीरता के साथ इसमें वृद्धि लाने हेतु कार्य करें।

कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जाए

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण बैंक द्वारा देने का प्रयास किया जाये। स्टैंड अप योजना, ओडीओपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना स्टैंड अप योजना आदि की समीक्षा करते मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं में लंबित सभी पत्रावलियों का जल्द से जल्द निस्तारण करें।बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों को 7730 सी.सी.एल लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3701 खातों में ऋण वितरित किया जा चुका हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हो व्यापक प्रचार

इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में अतिमहत्वपूर्ण इस योजना में ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को जोड़ें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने ने निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी चर्चा की गई। इस योजना के अंतर्गत जनपद का लक्ष्य 14000 निर्धारित किया गया है।

बैठक में इनकी रही उपस्थिति

इस योजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी बैंकों को इस दिशा में आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी एमके श्रीवास्तव, रिजर्व बैंक, नाबार्ड ,अन्य वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ संबंधित जिलास्तरीय विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Published on:

11 Sept 2025 10:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सभी बैंकर्स जनसुविधा के अनुसार काम करें और अपनी कार्यपद्धति में सुधार लाएं : शाश्वत, CDO गोरखपुर

