लखनऊ में भीषण दुर्घटना…टैंकर से टकराकर रोडवेज बस खाई में पलटी, पांच की मौत… दुर्घटनास्थल पर मची है अफरा तफरी

जैसे ही दुर्घटना की खबर मिली DM और ज्वाइंट CP सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। दुर्घटना स्थल पर क्रेन की मदद से बस को सीधा किया। उसके बाद उसके नीचे दबे लोगों को निकाला। DM लखनऊ विशाख जी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, सूत्रों से जानकारी के मुताबिक बस में 54 यात्री सवार थे, और वह हरदोई से कैसरबाग डिपो लखनऊ आ रही थी। पता