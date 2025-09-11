लखनऊ में भीषण दुर्घटना…टैंकर से टकराकर रोडवेज बस खाई में पलटी, पांच की मौत… दुर्घटनास्थल पर मची है अफरा तफरी

लखनऊ में भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है, हादसा काकोरी क्षेत्र में हरदोई से आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और बीस यात्री घायल हुए हैं। दुर्घटनास्थल पर जुटी भीड़ और पुलिस ने घायलों को निकाल कर काकाेरी सीएचसी पहुंचाया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है कई लोग बस के नीचे दबे हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक आसपास के लोगों ने बताया कि इन दिनों सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। टैंकर से पानी का छिड़काव हो रहा था। इसी दौरान रोडवेज बस टैंकर से टकराकर बीस फीट गहरी खाई में गिर गई, इसमें वहां मौजूद तीन बाइक सवार भी बस के नीचे दब गए। कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है। घायलों को काकोरी सीएचसी समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
जैसे ही दुर्घटना की खबर मिली DM और ज्वाइंट CP सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। दुर्घटना स्थल पर क्रेन की मदद से बस को सीधा किया। उसके बाद उसके नीचे दबे लोगों को निकाला। DM लखनऊ विशाख जी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, सूत्रों से जानकारी के मुताबिक बस में 54 यात्री सवार थे, और वह हरदोई से कैसरबाग डिपो लखनऊ आ रही थी। पता