“अमृत संवाद”…यात्रियों से सीधे जुड़ेंगे रेलवे अधिकारी, सुझावों पर दूर होंगी कमियां…मिलेगा सुरक्षित और लक्जरी यात्रा का लाभ

रेलवे विभाग ने यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं, और लग्जरी यात्रा के लिए एक नई पहल ‘अमृत संवाद’ शुरू की है। इस अभियान के तहत रेलवे अधिकारी सीधे यात्रियों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और सुझावों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यह अभियान गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान का मकसद है कि स्टेशन और यात्राएं दोनों यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और स्वच्छ बनें।