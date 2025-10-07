“अमृत संवाद”…यात्रियों से सीधे जुड़ेंगे रेलवे अधिकारी, सुझावों पर दूर होंगी कमियां…मिलेगा सुरक्षित और लक्जरी यात्रा का लाभ

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रेलवे यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधा
रेलवे विभाग ने यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं, और लग्जरी यात्रा के लिए एक नई पहल ‘अमृत संवाद’ शुरू की है। इस अभियान के तहत रेलवे अधिकारी सीधे यात्रियों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे और सुझावों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यह अभियान गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान का मकसद है कि स्टेशन और यात्राएं दोनों यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और स्वच्छ बनें।
रेलवे अधिकारी स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों से भी संवाद करेंगे। वे स्टेशन की मौजूदा सुविधाओं के बारे में बताएंगे और यह भी पूछेंगे कि यात्रियों को और क्या सुविधाएं चाहिए। यात्रियों के सुझावों को मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड तक भेजा जाएगा ताकि उन पर चर्चा कर सुधार किए जा सकें।
पूर्वोत्तर रेलवे के GM उदय बोरवणकर ने ‘रेलवे में नो प्लास्टिक’ अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत रेलवे स्टेशन और उसके आस-पास के क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्टेशन और कॉलोनी का चयन करें और उन्हें सम्मानित करें ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों।
पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। ‘अमृत संवाद’ अभियान के माध्यम से रेलवे सीधे जनता से संवाद करेगी। जिसमें उनके सुझाव पर काम करके उनको उनके सुविधा के अनुसार सेवा दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग