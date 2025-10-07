Ayodhya में दीपोत्सव-2025: 26 लाख दीपों से जगमगाएगी राम नगरी, होगा विश्व रिकॉर्ड

Ayodhya Deepotsav 2025: भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इस वर्ष फिर इतिहास रचने को तैयार है। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी आयोजन दीपोत्सव-2025 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इस आयोजन को अब तक का सबसे भव्य, भव्यतम और अद्वितीय रूप देने में जुटा है। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित पर्यटन भवन में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि “अयोध्या का दीपोत्सव केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, तकनीकी नवाचार और सामाजिक एकता का संगम बन चुका है। इस वर्ष का आयोजन विश्व पटल पर भारत की नई छवि प्रस्तुत करेगा।”