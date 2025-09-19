उग्र भीड़ के हमले में घायल पशु तस्कर की हुई मौत, एक पशु तस्कर का हो चुका है हॉफ एनकाउंटर….दो अन्य गिरफ्तार

इस दौरान भीड़ ने अजहर को पकड़ लिया था। उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। उसे छुड़ाने में SP और दरोगा घायल हो गए थे। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया और पुलिसवालों पर पत्थरबाजी की थी। सीएम सिटी में हुई इस घटना पर लखनऊ तक हलचल मच गई, तत्काल ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे और मामले की ब्रीफिंग किए। इसके बाद SSP राजकरन नैय्यर ने चौकी प्रभारी जंगल धूसड़ सहित चार सिपाहियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच बैठा दिए हैं। 2 दिन पहले यानी बुधवार को पुलिस ने बाइक से जा रहे तीनों बदमाशों (छोटू, राजू और रहीम) को कुशीनगर में एनकाउंटर में पकड़ा था। इस दौरान आरोपी रहीम के दोनों पैरों में गोली लगी थी। इसी घटनाक्रम में ADG जोन गुरुवार की रात कुशीनगर जिले में निरीक्षण करने पहुंचे, वहां पशु तस्करों पर कारवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में दो थाना प्रभारियों समेत 24 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।