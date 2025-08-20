आगनवाड़ी केंद्र देश के भावी नागरिकों के लिए वरदान हैं : प्रोफेसर पूनम टंडन, कुलपति

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हाथ धोने की सही विधि, पोषणयुक्त आहार और मासिक स्वास्थ्य जांच के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही डीपीआरओ एवं सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे शिक्षा से संबंधित, कुपोषण से संबंधित, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण और गर्भवती एवं धात्री माता के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम के बारे में बताया जो की सामाजिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है।