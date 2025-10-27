गोरखपुर में पशु तस्करों की फिर आहट, पशु लादते समय कालोनीवासियों ने मचाया शोर…धमकी देते हुए भागे पशु तस्कर

डर की वजह से वह छत पर चढ़कर शोर मचाने लगे शोर सुनकर लोगों की भीड़ बाहर आई और पशु तस्कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने पिकअप में दो पशु पहले से लाद रखे थे तीसरे को बिना उठाकर निकलने वाले थे।रविवार की भोर में करीब तीन बजे पशु तस्कर कॉलोनी के खाली प्लांट में पिकअप गाड़ी लेकर पहुंचे। गाड़ी में दो-तीन पशु पहले से लदे थे। खाली प्लाट में एक गाय को पेड़ में बांध दिया था। आहट सुनकर जब कुछ लोगों ने गेट खोला तो तस्करों ने उन्हें मारने की धमकी दी। पशु तस्करों के आने की सूचना पाकर एम्स थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।