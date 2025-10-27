गोरखपुर में पशु तस्करों की फिर आहट, पशु लादते समय कालोनीवासियों ने मचाया शोर…धमकी देते हुए भागे पशु तस्कर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर में पशु तस्करों की फिर धमक
गोरखपुर में एक बार फिर पशु तस्करों की आहट सुनाई दी, ताजा मामला शहर के एम्स थानाक्षेत्र की पवन विहार कॉलोनी का है, नया शिव मंदिर के पास रविवार भोर में पशु कालोनी में एक खाली प्लाट में बांध कर रखे पशुओं को पिकअप में लादते समय मोहल्ले के एक व्यक्ति ने देख लिया और विरोध किया तो तस्करों ने असलहा दिखाया। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले पिपराइच थानाक्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा एक किशोर की निर्मम हत्या किए जाने के बाद भीड़ ने जमकर बवाल किया था।
डर की वजह से वह छत पर चढ़कर शोर मचाने लगे शोर सुनकर लोगों की भीड़ बाहर आई और पशु तस्कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने पिकअप में दो पशु पहले से लाद रखे थे तीसरे को बिना उठाकर निकलने वाले थे।रविवार की भोर में करीब तीन बजे पशु तस्कर कॉलोनी के खाली प्लांट में पिकअप गाड़ी लेकर पहुंचे। गाड़ी में दो-तीन पशु पहले से लदे थे। खाली प्लाट में एक गाय को पेड़ में बांध दिया था। आहट सुनकर जब कुछ लोगों ने गेट खोला तो तस्करों ने उन्हें मारने की धमकी दी। पशु तस्करों के आने की सूचना पाकर एम्स थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
