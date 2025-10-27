Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में पशु तस्करों की फिर आहट, पशु लादते समय कालोनीवासियों ने मचाया शोर…धमकी देते हुए भागे पशु तस्कर

गोरखपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर पशु तस्करों ने अपनी धमक सुना दी, मामला एम्स थानाक्षेत्र के एक कॉलोनी की है जहां पशु तस्कर भोर में गौवंश लादने पहुंचे थे।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 27, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखपुर में पशु तस्करों की फिर धमक

गोरखपुर में एक बार फिर पशु तस्करों की आहट सुनाई दी, ताजा मामला शहर के एम्स थानाक्षेत्र की पवन विहार कॉलोनी का है, नया शिव मंदिर के पास रविवार भोर में पशु कालोनी में एक खाली प्लाट में बांध कर रखे पशुओं को पिकअप में लादते समय मोहल्ले के एक व्यक्ति ने देख लिया और विरोध किया तो तस्करों ने असलहा दिखाया। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले पिपराइच थानाक्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा एक किशोर की निर्मम हत्या किए जाने के बाद भीड़ ने जमकर बवाल किया था।

कालोनीवासियों के शोर मचाने पर धमकी देते हुए भागे

डर की वजह से वह छत पर चढ़कर शोर मचाने लगे शोर सुनकर लोगों की भीड़ बाहर आई और पशु तस्कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने पिकअप में दो पशु पहले से लाद रखे थे तीसरे को बिना उठाकर निकलने वाले थे।रविवार की भोर में करीब तीन बजे पशु तस्कर कॉलोनी के खाली प्लांट में पिकअप गाड़ी लेकर पहुंचे। गाड़ी में दो-तीन पशु पहले से लदे थे। खाली प्लाट में एक गाय को पेड़ में बांध दिया था। आहट सुनकर जब कुछ लोगों ने गेट खोला तो तस्करों ने उन्हें मारने की धमकी दी। पशु तस्करों के आने की सूचना पाकर एम्स थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें

इंस्टा का 3 महीने का प्यार… सात जन्मों के रिश्ते को मारी ठोकर, ब्वॉयफ्रेंड के साथ हुई फरार, पति ने उठाया यह खौफनाक कदम
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पशु तस्करों की फिर आहट, पशु लादते समय कालोनीवासियों ने मचाया शोर…धमकी देते हुए भागे पशु तस्कर

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम सिटी में भूमाफियाओं ने तड़के बुलडोजर से तोड़ी दीवाल, घरवालों के विरोध पर फायरिंग…मुहल्ले में हड़कंप

Up news, gorakhpur, cm yogi
गोरखपुर

छठ पूजा की तैयारियों को लेकर आपदा विभाग अलर्ट…एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा मित्र टीमें तैनात, माइक्रो प्लान तैयार

Up news, Gorakhpur, chattu parv
गोरखपुर

गोरखपुर में पतंजलि और अमूल के प्रोडक्ट जांच में मिले फेल, खाद्य विभाग ने भेजी नोटिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा…नदी की धार में पलटी नाव, पिता का हाथ छूटा…बेटा नदी के भंवर में डूबा

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

छठ पर्व के माध्यम से संस्कृति और प्रकृति के संगम को किया गया प्रदर्शित, CRD महिला डिग्री कालेज में अभाविप का कार्यक्रम

Up news, Gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.