गोरखपुर में फिर एक मार्ट में लगी आग, अंदर का दृश्य देख सकते में आए लोग…शॉर्ट सर्किट या कुछ और ?

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, मॉल में लगी भीषण आग
रविवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड की चर्चा अभी चल ही रही थी कि सोमवार को शाहपुर थानाक्षेत्र के बिछिया में स्थित ओम मार्ट में आग लगने से हड़कंप मच गई। सुबह अचानक मार्ट में से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने नइसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड और कटरा के मालिक को दी। मौके पर फायरब्रिगेड की टीम पहुंची।
आग़ बुझाने के लिए जैसे ही दुकान का ताला खोला गया और टीम अंदर घुसी तो वहां का नजारा देख दंगा रह गई। जगह- जगह कागज की प्लेट पर कपूर और तेल पाया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद शाहपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच शुरू कर दी है। संयोग ठीक था कि कोई जनहानि नहीं हुई और आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।
जानकारी के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया हनुमान मंदिर के पास स्थित यादव कटरा में सुबह करीब 5:30 बजे धुआं उठता दिखा। राहगीरों ने इसकी सूचना कटरा मालिक भोलू यादव को दी। भोलू यादव तत्काल कटरा पहुंचे और देखा कि बेसमेंट में स्थित ओम मार्ट में आग लगी है। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश में लग गए। पहले तो संभावना जताई जा रही थी कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। लेकिन जब दुकान का ताला खोला गया तो अंदर काउंटर पर जगह-जगह कपूर रखे हुए थे और चारो ओर तेल पसरा हुआ था। यह दृश्य देख सभी लोग हैरान हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
