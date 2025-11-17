गोरखपुर में फिर एक मार्ट में लगी आग, अंदर का दृश्य देख सकते में आए लोग…शॉर्ट सर्किट या कुछ और ?

जानकारी के मुताबिक शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया हनुमान मंदिर के पास स्थित यादव कटरा में सुबह करीब 5:30 बजे धुआं उठता दिखा। राहगीरों ने इसकी सूचना कटरा मालिक भोलू यादव को दी। भोलू यादव तत्काल कटरा पहुंचे और देखा कि बेसमेंट में स्थित ओम मार्ट में आग लगी है। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश में लग गए। पहले तो संभावना जताई जा रही थी कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। लेकिन जब दुकान का ताला खोला गया तो अंदर काउंटर पर जगह-जगह कपूर रखे हुए थे और चारो ओर तेल पसरा हुआ था। यह दृश्य देख सभी लोग हैरान हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।