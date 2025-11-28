महिला सिपाही को रंग लगाना पड़ा भारी, आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन शुरू…महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस

महिला कर्मी ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की। शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच विशाखा कमेटी को सौंपी गई थी। जांच में स्पष्ट हुआ कि महिला आरक्षी की सहमति के बिना उसे रंग लगाया गया और यह कार्रवाई पुलिस आचरण के विरुद्ध है। कमेटी ने तीनों पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की। रिपोर्ट मिलने के बाद एडीजी जोन के निर्देश पर एसपी ने तत्काल तीनों पर एफआईआर दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू करा दिया है, अब तीनों पर बर्खास्तगी का साया मंडरा रहा है