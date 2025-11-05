पुस्तक महोत्सव में आज कहानियों, नाटकों और कवि सम्मेलन का दर्शकों ने लिया आनंद, विजयी प्रतिभागियों को मिला पुरस्कार

अगला सत्र, "फ्रॉम वेस्ट टू वॉउ", बिसलेरी के शुभम मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और रीसाइक्लिंग के महत्व के बारे में सिखाया गया। इसके बाद 2 नवंबर को आयोजित बुक कवर डिज़ाइन वर्कशॉप के विजेताओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां 15 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को एनबीटी, इंडिया द्वारा प्रमाण पत्र और पुस्तकों से सम्मानित किया गया। बाल मंडप की आज की गतिविधियों का समापन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य से हुआ। इसमें सात स्कूलों के विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के लोक नृत्य का सुंदर प्रदर्शनों के साथ मंच पर जादू बिखेरा। जिसमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक सभी प्रांतों को एक मंच पर ला दिया।