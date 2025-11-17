गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस पर जागरूकता रैली और एच पी वी वायरस से बचाव टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से सुबह 9:00 बजे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से संबंधित जागरूकता रैली कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर के आह्वान तथा महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो दिव्या रानी सिंह के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें डॉ राजेश झा सीएमओ गोरखपुर, डॉ मधु गुलाटी , वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ ,डॉक्टर वाई सिंह, आई एम ए सचिव गोरखपुर,डॉ शिव शंकर शाही ,आई एम ए ,पूर्व अध्यक्ष गोरखपुर, डॉक्टर सीमा शाही, डायरेक्टर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर , श्रीमती कविता त्रिपाठी,इनर व्हील की प्रेसिडेंट, श्रीमती संगीता माल्ल, इनर व्हील रेनबो की प्रेसिडेंट, डॉ प्रियंका श्रीवास्तव इनर व्हील युगल की प्रेसिडेंट , तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अनुभूति दुबे , डॉ टी एन मिश्रा ,डॉ वेद प्रकाश राय , डॉ अनुपमा कौशिक , डॉ नीता सिंह , डॉ गार्गी पांडे ,डॉक्टर गरिमा यादव तथा छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए। कस्तूरबा गांधी आवासी विद्यालय की छात्र-छात्राओं का एवं शिक्षकों का प्रमुख योगदान रहा।इस रैली का उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, नियमित जांच और एचपीवी टीकाकरण के महत्व को जन-जन तक पहुँचाना था।