गोरखपुर

गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस पर जागरूकता रैली और एच पी वी वायरस से बचाव टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित

गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकालकर समाज में कैंसर से बचाव का संदेश दिया गया।

3 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 17, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जागरूकता रैली

विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस के अवसर पर महिला अध्ययन केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ,हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल गोरखपुर एवं इनर व्हील क्लब सेवा संस्थान के सहयोग से जागरूकता रैली एवं सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

प्रो. दिव्या रानी सिंह के नेतृत्व में निकाली गई जागरूकता रैली

कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से सुबह 9:00 बजे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन से संबंधित जागरूकता रैली कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर के आह्वान तथा महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो दिव्या रानी सिंह के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें डॉ राजेश झा सीएमओ गोरखपुर, डॉ मधु गुलाटी , वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ ,डॉक्टर वाई सिंह, आई एम ए सचिव गोरखपुर,डॉ शिव शंकर शाही ,आई एम ए ,पूर्व अध्यक्ष गोरखपुर, डॉक्टर सीमा शाही, डायरेक्टर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर , श्रीमती कविता त्रिपाठी,इनर व्हील की प्रेसिडेंट, श्रीमती संगीता माल्ल, इनर व्हील रेनबो की प्रेसिडेंट, डॉ प्रियंका श्रीवास्तव इनर व्हील युगल की प्रेसिडेंट , तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अनुभूति दुबे , डॉ टी एन मिश्रा ,डॉ वेद प्रकाश राय , डॉ अनुपमा कौशिक , डॉ नीता सिंह , डॉ गार्गी पांडे ,डॉक्टर गरिमा यादव तथा छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए। कस्तूरबा गांधी आवासी विद्यालय की छात्र-छात्राओं का एवं शिक्षकों का प्रमुख योगदान रहा।इस रैली का उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, नियमित जांच और एचपीवी टीकाकरण के महत्व को जन-जन तक पहुँचाना था।

350 से ज्यादा छात्राओं का हो चुका है टीकाकरण

कार्यक्रम के दूसरे चरण में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत एवं सम्मानित किया गया। उसके पश्चात अभी अतिथियों के मौजूदगी में
डिवीजन हेड यू पी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया ए पी सिंह एवं टीम के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के टीकाकरण के सातवें चरण का आरंभ किया गया।इस दौरान पचास छात्राओं को प्रथम डोज़ लगाई गई तथा पंद्रह छात्राओं को दूसरी डोज़ लगाई गईं जिस से उनका टीकाकरण शेड्यूल पूरा हुआ। अब तक लगभग साढ़े तीन सौ से ज्यादा छात्राओं का टीकाकरण संपन्न सहयोग कर के किया जा चुका है।

स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश भी समाज तक पहुँचाये: कुलपति

यह जागरूकता अभियान तथा टीकाकरण अभियान समाज और प्रशासन तथा महिला संस्थाओं के सहयोग से निरंतर लगातार संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले कैंसरों में से एक है, लेकिन समय पर जांच और एचपीवी वैक्सीनेशन से इसे रोका जा सकता है। हमारे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश भी समाज तक पहुँचाएँ।

वैक्सीनेशन लड़कों के लिए भी आवश्यक : CMO

डॉक्टर मधु गुलाटी ने बताया कि गीडा क्षेत्र में स्थापित कंपनियों को भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) में अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करनी की आवश्यकता है ।
डॉ राजेश झा ,सीएमओ ,गोरखपुर ने बताया कि सिर्फ महिलाओं या लड़कियों तक ना सीमित रहकर के या वैक्सीनेशन लड़कों को भी अति आवश्यक रूप से लगवाया जाए।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश स्पष्ट रहा

“सर्वाइकल कैंसर रोके जाने योग्य है। जागरूकता, नियमित जांच और एचपीवी टीकाकरण ही इससे बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।” कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक रहने और अपने परिवार तथा समाज में भी इस संदेश को फैलाने के लिए प्रेरित किया।विश्वविद्यालय ने इस दिन संकल्प लिया कि वह स्वास्थ्य जागरूकता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा

कार्यक्रम के दौरान अन्य महाविद्यालयों से आए शिक्षिकाए डॉक्टर कनक मिश्रा,डॉक्टर स्नेहा, डॉ सुषमा श्रीवास्तव,शोधार्थियों कविता त्रिपाठी, अर्चिता चौरसिया, तरन्नुम खातून,कीर्ति,स्तुति जयसवाल, तान्या यादव, शालिनी त्रिपाठी और विभिन्न विभागों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

Published on:

17 Nov 2025 11:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस पर जागरूकता रैली और एच पी वी वायरस से बचाव टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित

