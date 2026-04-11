सिपाही ने बाबा साहब का फ़ोटो फाड़कर जलाया, सीसीटीवी फुटेज देख भड़के लोग…SSP ने सिपाही को किया सस्पेंड

इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियां मौके को भुनाने की कोशिश में लग गई और सिपाही के इस कृत्य से आक्रोशित होकर बसपा व आजाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता गुरुवार देर शाम बेवरी चौराहे पर जुट गए। उन्होंने धरना-प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। CO दरवेश कुमार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।बताया जा रहा है कि अंबेडकर जयंती की तैयारियों के तहत बेवरी चौराहे पर डॉ. आंबेडकर का पोस्टर लगाया गया था। यू inगुरुवार सुबह पोस्टर गायब मिलने पर कार्यकर्ताओं ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोप है कि फुटेज में बुधवार देर रात ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही पोस्टर उतारकर जलाते दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही बसपा और आजाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।