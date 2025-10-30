सीडीओ के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले बीडीओ, कारण बताओ नोटिस जारी…विकास खंड में मचा हड़कंप

सीडीओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आपके अनुपस्थिति के कारण आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। यह आपके कार्य में उदासीनता और शासनादेशों की अवहेलना का स्पष्ट उदाहरण है।आप बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जो प्रशासनिक अनुशासन के विपरीत है। सीडीओ ने निर्देश दिया कि खण्ड विकास अधिकारी रजत गुप्ता तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।