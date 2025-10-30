Yogi Govt: किसानों की आय बढ़ी, 122 चीनी मिलों से गन्ना उद्योग को नई रफ्तार: सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले चीनी मिलें बदहाल थीं, किसान हताश थे और यूपी ‘बीमारू राज्य’ कहा जाने लगा था। उन्होंने कहा, “तब गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद न केवल गन्ना उत्पादन बढ़ा, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास भी लौटा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें से 42 का विस्तार किया गया है और चार नई मिलें स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, एथेनॉल और डिस्टलरी के रूप में आधुनिक शुगर कॉम्प्लेक्स भी लगाए गए हैं।