UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)
UP Teacher Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़ी एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करते हुए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
राज्य में शिक्षा क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थी पिछले चार वर्षों से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, वर्ष 2021 में आयोजित चयन परीक्षा के बाद इसका परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की याचिका के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। न्यायालय द्वारा मामले के निस्तारण के बाद अब विभाग ने अंतिम रूप से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने एडेड जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 पास की है, वे अब निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,517 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। इनमें से 1,262 पद सहायक अध्यापक और 255 पद प्रधानाध्यापक के लिए आरक्षित हैं। विभाग का कहना है कि यह भर्ती प्रदेश के लगभग सभी मंडलों के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया का संचालन पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि तीन नवंबर 2025 से विभागीय वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा-निर्देश, समय-सारिणी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आरक्षण श्रेणी, अनुभव (यदि लागू हो) और पहचान से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाओं के चलते चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब जब न्यायालय ने सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है, तो विभाग ने लंबित प्रक्रिया को पुनः गति देने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद विभाग ने पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। हमारा उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है।”
भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की खबर मिलते ही प्रदेशभर के अभ्यर्थियों में उत्साह है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर जैसे शहरों में अभ्यर्थियों ने इसे “दीर्घ प्रतीक्षित राहत” बताया। वाराणसी की अभ्यर्थी प्रीति मिश्रा ने कहा कि हम 2021 से परीक्षा परिणाम के बाद से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब विभाग द्वारा आवेदन मांगने की सूचना मिलना बड़ी राहत है। गोरखपुर के अभ्यर्थी विवेक चौहान ने कहा कि यह फैसला न केवल अभ्यर्थियों के लिए राहत है, बल्कि प्रदेश के एडेड स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करेगा।”
राज्य के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की कमी बनी हुई है। कई स्कूलों में शिक्षण कार्य केवल अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। विभाग के अनुसार, नियुक्ति होने के बाद प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नियुक्तियों से न केवल स्कूलों में नियमित शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 31 मार्च 2026 तक संभावित खाली होने वाले पदों की सूचना सभी जिलों से मांगी है ताकि आगे की भर्ती की तैयारी की जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देश दिया है कि वे दो दिनों के भीतर अपने जिले के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खाली और संभावित रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि चयन आयोग को समय से अधियाचन भेजा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सीधी भर्ती से संबंधित सभी पदों को अधियाचन में शामिल किया जाए और उसका प्रमाण पत्र भी दो दिन के अंदर भेजा जाए।
