Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

UP Teacher Recruitment Begins: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने एडेड जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद अब 1517 पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 30, 2025

एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)

एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)

UP Teacher Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़ी एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करते हुए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

चार साल से लंबित भर्ती को मिली हरी झंडी

राज्य में शिक्षा क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थी पिछले चार वर्षों से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, वर्ष 2021 में आयोजित चयन परीक्षा के बाद इसका परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की याचिका के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। न्यायालय द्वारा मामले के निस्तारण के बाद अब विभाग ने अंतिम रूप से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने एडेड जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 पास की है, वे अब निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे।

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,517 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। इनमें से 1,262 पद सहायक अध्यापक और 255 पद प्रधानाध्यापक के लिए आरक्षित हैं। विभाग का कहना है कि यह भर्ती प्रदेश के लगभग सभी मंडलों के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया का संचालन पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि तीन नवंबर 2025 से विभागीय वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा-निर्देश, समय-सारिणी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आरक्षण श्रेणी, अनुभव (यदि लागू हो) और पहचान से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाओं के चलते चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अब जब न्यायालय ने सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है, तो विभाग ने लंबित प्रक्रिया को पुनः गति देने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद विभाग ने पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। हमारा उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है।”

शिक्षकों और अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की खबर मिलते ही प्रदेशभर के अभ्यर्थियों में उत्साह है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर जैसे शहरों में अभ्यर्थियों ने इसे “दीर्घ प्रतीक्षित राहत” बताया। वाराणसी की अभ्यर्थी प्रीति मिश्रा ने कहा कि हम 2021 से परीक्षा परिणाम के बाद से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब विभाग द्वारा आवेदन मांगने की सूचना मिलना बड़ी राहत है। गोरखपुर के अभ्यर्थी विवेक चौहान ने कहा कि यह फैसला न केवल अभ्यर्थियों के लिए राहत है, बल्कि प्रदेश के एडेड स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करेगा।”

एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की कमी

राज्य के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की कमी बनी हुई है। कई स्कूलों में शिक्षण कार्य केवल अस्थायी शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। विभाग के अनुसार, नियुक्ति होने के बाद प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नियुक्तियों से न केवल स्कूलों में नियमित शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।

भर्ती की समय-सारिणी और आगे की प्रक्रिया

  • 3 नवंबर 2025: वेबसाइट पर आवेदन फार्म और दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे।
  • 15 नवंबर – 5 दिसंबर 2025: ऑनलाइन आवेदन की अवधि।
  • दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह: आवेदनों की जांच और प्राथमिक सूची जारी की जाएगी।
  • जनवरी 2026: चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
  • विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट और परीक्षा अंकों पर आधारित होगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी मांगी खाली पदों की जानकारी

इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 31 मार्च 2026 तक संभावित खाली होने वाले पदों की सूचना सभी जिलों से मांगी है ताकि आगे की भर्ती की तैयारी की जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देश दिया है कि वे दो दिनों के भीतर अपने जिले के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खाली और संभावित रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि चयन आयोग को समय से अधियाचन भेजा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सीधी भर्ती से संबंधित सभी पदों को अधियाचन में शामिल किया जाए और उसका प्रमाण पत्र भी दो दिन के अंदर भेजा जाए।

ये भी पढ़ें

LDA का नया तोहफा: New Year में खुलेगा ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क’, लखनऊ को मिलेगा देशभक्ति का नया प्रतीक
लखनऊ
LDA Rashtra Prerna Sthal (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Basic Education Department

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Weather Alert: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर:  भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, होने लगा ठंड का एहसास 

भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP Contract Teachers: 10 नए मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सोना-चांदी के भाव उछले, जानें 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

Gold Silver Update (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

मायावती की ‘पीली फाइल’ का राज ! मुस्लिम नेताओं को सौंपा 100 कामों का लेखा-जोखा, सपा-कांग्रेस पर बोला हमला

मायावती
लखनऊ

CM योगी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना; कहा- ‘जैसा नाम, वैसा ही काम’

cm yogi adityanath
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.