UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 31 मार्च 2026 तक संभावित खाली होने वाले पदों की सूचना सभी जिलों से मांगी है ताकि आगे की भर्ती की तैयारी की जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देश दिया है कि वे दो दिनों के भीतर अपने जिले के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खाली और संभावित रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि चयन आयोग को समय से अधियाचन भेजा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सीधी भर्ती से संबंधित सभी पदों को अधियाचन में शामिल किया जाए और उसका प्रमाण पत्र भी दो दिन के अंदर भेजा जाए।