LDA का नया तोहफा: New Year में खुलेगा ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क’, लखनऊ को मिलेगा देशभक्ति का नया प्रतीक

LDA अधिकारियों के अनुसार, पार्क का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मुख्य प्रवेश द्वार, प्रतिमाओं की स्थापना, लैंडस्केपिंग और जॉगिंग ट्रैक का कार्य संपन्न हो चुका है। अब केवल सौंदर्यीकरण और तकनीकी इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे अभियंता प्रतिदिन साइट पर जाकर प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि समय पर उद्घाटन सुनिश्चित किया जा सके। पार्क का उद्घाटन जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है।