LDA का नया तोहफा: New Year में खुलेगा 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क', लखनऊ को मिलेगा देशभक्ति का नया प्रतीक

LDA to Gift Lucknow 'Rashtra Prerna Sthal Park: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) नए साल पर राजधानीवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। हरदोई रोड पर बन रहा 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क' दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। 25 एकड़ में फैले इस अनोखे पार्क में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को डिजिटल और जीवंत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 28, 2025

LDA Rashtra Prerna Sthal (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

LDA Rashtra Prerna Sthal (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

LDA Rashtra Prerna Sthal:   राजधानी के लोगों के लिए नया साल 2026 एक विशेष सौगात लेकर आएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से हरदोई रोड पर बन रहा “राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क” अब अपने अंतिम चरण में है और दिसंबर के अंत तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। नए साल की शुरुआत में यह पार्क आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह पार्क भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनिर्माताओं को समर्पित है, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देना है।

स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित अनोखा पार्क

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क केवल एक हरित पार्क नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास को जीवंत रूप में प्रदर्शित करने वाला प्रेरणास्रोत बनेगा। हमने इस स्थल को ऐसा रूप देने की योजना बनाई है जहां आने वाला हर व्यक्ति न केवल आराम और सैर का आनंद ले सके, बल्कि देशभक्ति और त्याग की भावना से भी सराबोर हो,”

उन्होंने कहा। यह पार्क देश के उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और सुभाष चंद्र बोस जैसी विभूतियों की प्रतिमाएँ स्थापित की जा रही हैं।

निर्माण कार्य अंतिम चरण में, दिसंबर तक पूरा होगा काम

 LDA अधिकारियों के अनुसार, पार्क का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मुख्य प्रवेश द्वार, प्रतिमाओं की स्थापना, लैंडस्केपिंग और जॉगिंग ट्रैक का कार्य संपन्न हो चुका है। अब केवल सौंदर्यीकरण और तकनीकी इंस्टॉलेशन का कार्य जारी है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे अभियंता प्रतिदिन साइट पर जाकर प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि समय पर उद्घाटन सुनिश्चित किया जा सके। पार्क का उद्घाटन जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है।

25 एकड़ में फैला हरा-भरा प्रेरणा स्थल

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क” लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हरदोई रोड स्थित गोमती नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है, जिससे इसे प्राकृतिक सौंदर्य का अतिरिक्त लाभ मिलता है।
पार्क में निम्नलिखित प्रमुख आकर्षण होंगे। 

  • अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएँ
  • इंटरएक्टिव डिजिटल गैलरी- जहाँ आगंतुक इन महान विभूतियों के जीवन की झलकियां वीडियो और ऑडियो माध्यम से देख-सुन सकेंगे
  • राष्ट्र प्रेरणा संग्रहालय -भारत की स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण
  • जॉगिंग ट्रैक व योगा जोन - शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित क्षेत्र
  • बच्चों के लिए खेल क्षेत्र (Kids Zone)
  • फव्वारे, झील और पुष्प उद्यान
  • सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

 LDA अधिकारियों के मुताबिक, पार्क में लगाए गए हजारों पेड़-पौधे न केवल पर्यावरण को सुदृढ़ करेंगे बल्कि शहर के प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगे।

आधुनिक तकनीक से सुसज्जित, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

एलडीए ने पार्क को पूर्णतः  पर्यावरण अनुकूल (Eco-Friendly) बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। यहाँ की लाइटिंग सौर ऊर्जा से संचालित होगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए वर्षा जल को संरक्षित किया जाएगा। फव्वारों के संचालन में भी ऊर्जा दक्ष तकनीक अपनाई गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक सुंदर पार्क बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शैक्षणिक और प्रेरणादायी स्थल तैयार करना है। इसमें हर कदम पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से तकनीकी उपाय किए गए हैं।

 डिजिटल प्रदर्शनी में इतिहास होगा जीवंत

पार्क की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजिटल प्रदर्शनी और इंटरएक्टिव स्क्रीन हैं। यहां आगंतुक स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण, और राष्ट्र के विकास की यात्रा को ऑडियो-विजुअल माध्यम से देख सकेंगे। प्रत्येक प्रतिमा के पास एक QR कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर उस व्यक्ति के जीवन और योगदान की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। इस तकनीक से यह पार्क केवल मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि एक सजीव इतिहास केंद्र बन जाएगा।

युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा का केंद्र

पार्क का उद्देश्य सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। यहाँ आने वाले छात्रों और युवाओं को देश की महान परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं से परिचित कराया जाएगा। LDA अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में यहां स्कूल टूर प्रोग्राम, देशभक्ति फिल्म फेस्टिवल, और राष्ट्र निर्माण विषयक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएंगी।

शांति और स्वास्थ्य का संगम

गोमती किनारे बने इस पार्क में सुबह-शाम योगा करने और सैर करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जॉगिंग ट्रैक के साथ-साथ योगा जोन बनाया गया है जहाँ नागरिक शुद्ध हवा में व्यायाम कर सकेंगे। फव्वारों और हरियाली के बीच यह पार्क शहर की भागदौड़ से दूर शांति और सुकून का स्थान बनेगा।

गुणवत्ता पर सख्ती, LDA की निगरानी जारी

एलडीए ने सभी निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साइट इंजीनियर रोजाना निरीक्षण कर रहे हैं। अब तक पार्क के मुख्य द्वार, मूर्तियों की स्थापना, लैंडस्केपिंग, पाथवे और बाउंड्री वॉल का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्यों में डिजिटल इंस्टॉलेशन और फव्वारों की फिनिशिंग शामिल है।

लखनऊ के पर्यटन मानचित्र पर जुड़ने जा रहा नया आकर्षण

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क’ लखनऊ की सैर-सपाटे की जगहों में एक नया अध्याय जोड़ेगा। गोमती रिवरफ्रंट, जन सुविधा पार्क, और अम्बेडकर स्मारक के बाद यह शहर का एक और प्रतिष्ठित स्थल बन जाएगा।शहरवासियों को उम्मीद है कि नया साल उनके लिए गर्व और प्रेरणा का संदेश लेकर आएगा।

लखनऊ वासियों में उत्साह

स्थानीय नागरिकों में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है। अलीगंज निवासी संजीव मिश्रा ने कहा कि अच्छा लगेगा जब बच्चों को इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे जीवंत स्थलों पर देखने को मिलेगा। यह पार्क हर लखनऊ वासी के लिए गर्व का स्थान बनेगा। वहीं मॉडर्न स्कूल की शिक्षिका अर्चना वर्मा ने कहा कि हम छात्रों के साथ यहां शैक्षणिक भ्रमण लाने की योजना बना रहे हैं। यह ज्ञान और मनोरंजन का बेहतरीन संगम होगा।

