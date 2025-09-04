Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

मरीज माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कारवाई, पांच एंबुलेंस सीज…दो एंबुलेंस का RTO के पास नहीं मिला कोई रिकॉर्ड

बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर व आस पास के क्षेत्रों में अवैध रूप से व मानक के विरुद्ध संचालित एम्बुलेंन्स वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसमे बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित हो रहे पांच एम्बुलेंस वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सीज किया गया

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 04, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, मरीज माफियाओं पर कारवाई, पांच एंबुलेंस सीज

गोरखपुर पुलिस एक बार फिर मरीज माफियाओं पर शिंकजा कसने में लगी है। इसी कारवाई में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देर रात को बड़ी कार्रवाई हुई मरीजों को अच्छे इलाज का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल ले जाने की शिकायतों की जांच के लिए एसपी सिटी अभिनव त्यागी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मेडिकल कॉलेज परिसर में पांच संदिग्ध एंबुलेंस खड़ी मिलीं। उन गाड़ियों पर किसी भी अस्पताल का नाम नहीं लिखा था।पुलिस की पूछताछ में चालक गोलमोल जवाब देने लगा और मौका देखते ही फरार हो गया , पुलिस ने पांचों एंबुलेंस को सीज कर दिया है।

दो एंबुलेंस का RTO के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला

पुलिस ने आशंका जताई है कि एंबुलेंस मरीजों को बहला-फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए खड़ी की गई थीं। जब इन एम्बुलेंसों की जांच हुई तब किसी भी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण नहीं थे। मौके पर मौजूद एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ टीम को तुरंत बुलाकर वाहनों की जांच कराई, इसमें दो एंबुलेंस का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं था, जबकि दो गाड़ियां पास के नर्सिंग होम के नाम पर पंजीकृत निकलीं। एक गाड़ी का रिकॉर्ड फिलहाल खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने पंजीकृत एंबुलेंस से जुड़े नर्सिंग होम की वैधता की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

संबधित नर्सिंग होमो कि भी जांच के निर्देश

अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही कि एक बार फिर मेडिकल माफिया सक्रिय हो रहे हैं इन्हीं शिकायतों के आधार पर देर रात एसपी सिटी, एडीएम सिटी, सीओ गोरखनाथ और शाहपुर व गुलरिहा थाने की पुलिस टीम ने संयुक्त छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग को पंजीकृत एंबुलेंस से संबंधित नर्सिंग होम की जांच को भी कहा गया है ताकि यह पता चल सके कि वह वैध या अवैध।

अभिनव त्यागी, SP सिटी

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि शिकायत पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस टीम के साथ जांच की गई। वहां पांच प्राइवेट एंबुलेंस मिले जिसमें जीवनरक्षक यंत्र तक नहीं मौजूद थे। सभी पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराई जा रही है। SP सिटी ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि में फर्जी एंबुलेंस मिली तो कठोर करवाई होगी।

पुलिस की इस कारवाई में SHO गुलहरिया जीतेन्द्र कुमार सिंह, SHO शाहपुर नीरज राय, SI विकास कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मेडिकल कालेज, थाना गुलरिहा जनपद , HC सदानन्द यादव थाना गुलरिहा जनपद, कांस्टेबल अवनीश यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

Published on:

04 Sept 2025 01:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मरीज माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कारवाई, पांच एंबुलेंस सीज…दो एंबुलेंस का RTO के पास नहीं मिला कोई रिकॉर्ड

