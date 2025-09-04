मरीज माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कारवाई, पांच एंबुलेंस सीज…दो एंबुलेंस का RTO के पास नहीं मिला कोई रिकॉर्ड

गोरखपुर पुलिस एक बार फिर मरीज माफियाओं पर शिंकजा कसने में लगी है। इसी कारवाई में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देर रात को बड़ी कार्रवाई हुई मरीजों को अच्छे इलाज का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल ले जाने की शिकायतों की जांच के लिए एसपी सिटी अभिनव त्यागी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मेडिकल कॉलेज परिसर में पांच संदिग्ध एंबुलेंस खड़ी मिलीं। उन गाड़ियों पर किसी भी अस्पताल का नाम नहीं लिखा था।पुलिस की पूछताछ में चालक गोलमोल जवाब देने लगा और मौका देखते ही फरार हो गया , पुलिस ने पांचों एंबुलेंस को सीज कर दिया है।
पुलिस ने आशंका जताई है कि एंबुलेंस मरीजों को बहला-फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए खड़ी की गई थीं। जब इन एम्बुलेंसों की जांच हुई तब किसी भी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण नहीं थे। मौके पर मौजूद एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ टीम को तुरंत बुलाकर वाहनों की जांच कराई, इसमें दो एंबुलेंस का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं था, जबकि दो गाड़ियां पास के नर्सिंग होम के नाम पर पंजीकृत निकलीं। एक गाड़ी का रिकॉर्ड फिलहाल खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने पंजीकृत एंबुलेंस से जुड़े नर्सिंग होम की वैधता की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही कि एक बार फिर मेडिकल माफिया सक्रिय हो रहे हैं इन्हीं शिकायतों के आधार पर देर रात एसपी सिटी, एडीएम सिटी, सीओ गोरखनाथ और शाहपुर व गुलरिहा थाने की पुलिस टीम ने संयुक्त छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग को पंजीकृत एंबुलेंस से संबंधित नर्सिंग होम की जांच को भी कहा गया है ताकि यह पता चल सके कि वह वैध या अवैध।
SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि शिकायत पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस टीम के साथ जांच की गई। वहां पांच प्राइवेट एंबुलेंस मिले जिसमें जीवनरक्षक यंत्र तक नहीं मौजूद थे। सभी पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराई जा रही है। SP सिटी ने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि में फर्जी एंबुलेंस मिली तो कठोर करवाई होगी।
पुलिस की इस कारवाई में SHO गुलहरिया जीतेन्द्र कुमार सिंह, SHO शाहपुर नीरज राय, SI विकास कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मेडिकल कालेज, थाना गुलरिहा जनपद , HC सदानन्द यादव थाना गुलरिहा जनपद, कांस्टेबल अवनीश यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।