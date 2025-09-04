मरीज माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कारवाई, पांच एंबुलेंस सीज…दो एंबुलेंस का RTO के पास नहीं मिला कोई रिकॉर्ड

पुलिस ने आशंका जताई है कि एंबुलेंस मरीजों को बहला-फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए खड़ी की गई थीं। जब इन एम्बुलेंसों की जांच हुई तब किसी भी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण नहीं थे। मौके पर मौजूद एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और आरटीओ टीम को तुरंत बुलाकर वाहनों की जांच कराई, इसमें दो एंबुलेंस का कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं था, जबकि दो गाड़ियां पास के नर्सिंग होम के नाम पर पंजीकृत निकलीं। एक गाड़ी का रिकॉर्ड फिलहाल खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने पंजीकृत एंबुलेंस से जुड़े नर्सिंग होम की वैधता की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं।