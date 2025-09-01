ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान…कांग्रेस ने वोट की पहली चोरी की थी, नेहरू एक वोट पाकर पीएम बने… ग्यारह वोट पाने वाला गुमनाम हो गया

पीएम मोदी की मां को अपशब्द बोलने पर उन्होंने कहा कि यह घृणित राजनीति का नमूना है, यह अत्यंत ही निंदनीय है। कांग्रेस पर भड़के राजभर ने कहा कि कांग्रेस साठ साल तक शासन की लेकिन उसका हर नारा हवा हवाई रहा। यही कांग्रेस चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को फंसाया लेकिन सत्ता की खातिर आज कांग्रेस और RJD मिल गए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर लगातार किए जा रहे जुबानी हमलों पर राजभर बोले कि छुटभैये नेता बोलते रहते है और असल नेता आगे बढ़ते रहते हैं।