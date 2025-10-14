Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में BJP के जिला उपाध्यक्ष पर प्राइवेट सिक्यूरिटी गार्ड ने किया हमला, आकाशवाणी परिसर को घेरे BJP कार्यकर्ता

मंगलवार को आकाशवाणी गोरखपुर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज देव भूमि सिंह ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं गोरखनाथ विद्यापीठ के प्राध्यापक बृजेश मणि मिश्रा पर हाथापाई करते हुए हमला कर दिया।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 14, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सिक्यूरिटी गार्ड ने BJP जिला उपाध्यक्ष पर किया हमला

मंगलवार को एक हैरान करने वाली घटना हुई है यहां आकाशवाणी परिसर में BJP के जिला उपाध्यक्ष बृजेश मणि मिश्रा से आकाशवाणी के सिक्योरिटी इंचार्ज देव भूमि सिंह ने अकारण ही मारपीट की और उन्हें बंद कर लिया।सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई।

न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते वक्त सिक्यूरिटी इंचार्ज ने किया विवाद, ताबड़तोड़ मारा थप्पड़

जानकारी के मुताबिक एक न्यूज चैनल ने बृजेश मणि मिश्रा को इंटरव्यू देने बुलाया था। दोनों आकाशवाणी परिसर पहुंचे और बातचीत के लिए गेट पर बैठे गार्ड से कुर्सी मांगी। गार्ड ने अनुमति दे दी। उसी समय सिक्योरिटी इंचार्ज देव भूमि सिंह पहुंचे और परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई। जिला उपाध्यक्ष ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वे केवल कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और इसके लिए रजिस्टर में एंट्री भी करने को तैयार हैं। इसके बावजूद, सिक्योरिटी इंचार्ज ने रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और सिक्योरिटी इंचार्ज ने जिला उपाध्यक्ष को परिसर के अंदर बंद कर लिया और ताबड़तोड़ थप्पड़ मारा जिससे उन्हें हल्की चोटें आईं।

भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे

इस दौरान न्यूज चैनल से आए रिपोर्टर को भी बंद कर दिया गया। शोर शराबा सुन घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में BJP कार्यकर्ता जुट गए। उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को बाहर निकालने को बोला और तत्काल कार्रवाई की मांग की सूचना मिलने पर CO कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी और कोतवाल छत्रपाल सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। बृजेश मणि मिश्रा को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया वहीं सिक्योरिटी इंचार्ज देव भूमि को कोतवाली थाने लाया गया। सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 307, 442, 352, 504, 506 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच जारी है।

