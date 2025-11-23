Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर बोलेरो बनी फुटबॉल, सामने का दृश्य देख दहशत में आए राहगीर…ड्राइवर फरार, मामला संदिग्ध

गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर हैरान करने वाला हादसा हुआ, यहां गोरखपुर वाराणसी हाइवे पर तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर टाटा मैजिक से टकरा गई, टक्कर के बाद बोलेरो कई बार लुढ़कते हुए पलट गई।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 23, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, गोरखपुर में भीषण दुर्घटना

गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया फिलहाल संयोग ठीक रहा कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वाराणसी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रही टाटा मैजिक को जबरदस्त टक्कर मारी, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बोलेरो हवा में उछलती हुई कई बार पलटी और अंत में खड़ी हो गई। ये पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।

पिकअप से टकराई बोलेरो, कई बार पलटने के बाद हुई खड़ी…हाइवे पर दहशत

दुर्घटना इतना भीषण था कि टाटा मैजिक पर रखा सामान हाइवे पर काफी दूर तक पसर गया। दुर्घटना का दृश्य देख लोग सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पलटी हुई बोलेरो के रुकते ही उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसी बीच मझगांवा फ्लाईओवर के पास हुए इस हादसे की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंची. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया।पुलिस का कहना है कि बोलेरो ड्राइवर की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की पूरी जांच की जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक जाम जैसी स्थिति बन गई, पुलिस ने मशक्कत से जाम खुलवाया। जिले में तेज रफ्तार वाहन हर रोज कहीं न कहीं कहर ढा रहे हैं। इसके बाद भी वाहन चालक मनमानी पर उतरे हैं। बाइक हो या चार पहिया, सभी रोड पर हवा में बात कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

प्रतापगढ़ में सपा नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर…भारी तनाव
प्रतापगढ़
Up news, pratapgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर बोलेरो बनी फुटबॉल, सामने का दृश्य देख दहशत में आए राहगीर…ड्राइवर फरार, मामला संदिग्ध

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो मंजिला मकान में लगी आग, सामान जल कर राख…गोरखपुर में पांच दिनों में आग लगने की छठवीं घटना

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

SIR फॉर्म पर सावधान…अनजान BLO को न बताएं OTP, सेकेंडों में खाली हो जाएगा बैंक खाता…“सतर्क रहना ही सुरक्षा है”

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नगर निगम में अंधेरगर्दी…एक ही महिला तीन बार मरी, चलता रहा पट्टीदारों द्वारा भूमि हड़पने का खेल

Gorakhpur news, up news
गोरखपुर

एक चिंगारी रेलकर्मियों के लिए बन गई खतरा, आग लगने से दो रेलकर्मी झुलसे

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पिछले दस घंटे से धधक रही है गोरखपुर की ब्रान ऑयल फैक्ट्री, टैंकर में हो सकता है विस्फोट…सैंकड़ों फैक्ट्रियां की गईं बंद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.