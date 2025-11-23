गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर बोलेरो बनी फुटबॉल, सामने का दृश्य देख दहशत में आए राहगीर…ड्राइवर फरार, मामला संदिग्ध

फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, गोरखपुर में भीषण दुर्घटना
गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया फिलहाल संयोग ठीक रहा कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वाराणसी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर आगे चल रही टाटा मैजिक को जबरदस्त टक्कर मारी, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बोलेरो हवा में उछलती हुई कई बार पलटी और अंत में खड़ी हो गई। ये पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
दुर्घटना इतना भीषण था कि टाटा मैजिक पर रखा सामान हाइवे पर काफी दूर तक पसर गया। दुर्घटना का दृश्य देख लोग सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पलटी हुई बोलेरो के रुकते ही उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसी बीच मझगांवा फ्लाईओवर के पास हुए इस हादसे की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंची. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया।पुलिस का कहना है कि बोलेरो ड्राइवर की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की पूरी जांच की जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक जाम जैसी स्थिति बन गई, पुलिस ने मशक्कत से जाम खुलवाया। जिले में तेज रफ्तार वाहन हर रोज कहीं न कहीं कहर ढा रहे हैं। इसके बाद भी वाहन चालक मनमानी पर उतरे हैं। बाइक हो या चार पहिया, सभी रोड पर हवा में बात कर रहे हैं।
