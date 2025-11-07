Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

ग्राम चौपाल में पहुंचे सीडीओ…अधिकारियों को दिए निर्देश, विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचे

शुक्रवार को सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी समस्याओं का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 07, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पोषण वितरण के कार्यक्रम में CDO

गोरखपुर जिले के विकास खंड सरदारनगर के ग्राम पंचायत सरैया में शुक्रवार को चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शाश्वत त्रिपुरारी ने की। चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम में इन अधिकारियों की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी श्याम लाल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी करमहां, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, विद्युत विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के उप निरीक्षक सहित विकास खंड स्तरीय सभी सहायक अधिकारी/कर्मचारी एवं ग्राम प्रधान सरैया मौजूद रहे।

ग्रामवासियों की समस्याओं के त्वरित निदान का दिया निर्देश

चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों का पत्र प्रस्तुत किया। श्रीमती संगीता देवी समेत अन्य ग्रामवासियों ने मरचहवां टोला में नाली निर्माण की मांग की। इस पर सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया कि ग्रामवासियों की मांग के अनुसार स्थल सर्वे कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह लठउरवा टोला में विद्युत पोल व तार सही स्थल पर लगाने की मांग रखी गई। इस पर सीडीओ ने विद्युत विभाग के अवर अभियंता को निर्देश दिया कि वे मौके पर जाकर स्थलीय जांच कर कार्रवाई से अवगत कराएं।

समूह की महिलाओं को किए प्रोत्साहित

एनआरएलएम अंतर्गत कार्यरत महिला समूहों द्वारा पोषाहार वितरण के मानदेय भुगतान की मांग रखी गई। इस पर सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (आईएबी) को नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा। गंगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने सीसीएल, व्यवसाय और समूह गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की। सीडीओ ने समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सोलर लाइटों के मरम्मत का दिए निर्देश

ग्रामवासियों ने यह भी शिकायत की कि पंचायत में स्थापित कई सोलर लाइटें खराब पड़ी हैं, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। इस पर खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिया गया कि गांव में सर्वे कर सभी खराब लाइटों की मरम्मत कराकर तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। चौपाल कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचे।

07 Nov 2025

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

