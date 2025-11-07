ग्राम चौपाल में पहुंचे सीडीओ…अधिकारियों को दिए निर्देश, विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचे

चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों का पत्र प्रस्तुत किया। श्रीमती संगीता देवी समेत अन्य ग्रामवासियों ने मरचहवां टोला में नाली निर्माण की मांग की। इस पर सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया कि ग्रामवासियों की मांग के अनुसार स्थल सर्वे कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह लठउरवा टोला में विद्युत पोल व तार सही स्थल पर लगाने की मांग रखी गई। इस पर सीडीओ ने विद्युत विभाग के अवर अभियंता को निर्देश दिया कि वे मौके पर जाकर स्थलीय जांच कर कार्रवाई से अवगत कराएं।