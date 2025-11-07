एसआईआर कार्य में लापरवाही, तीन शिक्षक निलंबित, दो शिक्षामित्रों का रोका गया मानदेय

उप जिलाधिकारी सफीपुर ने तीन शिक्षकों और दो शिक्षामित्रों के खिलाफ शिकायत की थी। जिसके अनुसार एसआईआर (SIR) से संबंधित कार्यों में शिक्षक और शिक्षामित्र लापरवाही बरत रहे हैं। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह ने संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान नेहा गुप्ता और चंद्रभूषण को सफीपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और गोविंद गोपाल को मियागंज से बीआरसी से संबद्ध कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को निर्देशित किया है कि एसआईआर (SIR) शासन की प्राथमिकताओं में है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।