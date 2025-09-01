स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित, पोषक और स्वच्छ आहार का चयन करें : प्रोफेसर पूनम टंडन, कुलपति

कार्यक्रम के अंत में बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोली का अवलोकन किया गया। इस रंगोली का निर्माण गृह विज्ञान विभाग की एमएससी की छात्रों के द्वारा किया गया। इस रंगोली का थीम ईट राइट फॉर बेटर लाइफ रहा, जिसमें छात्रों के द्वारा विभिन्न खाद्य समूहों से अलग-अलग खाद्य पदार्थो को लेकर इस रंगोली का निर्माण किया गया। यह रंगोली इस कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में विज्ञान विभाग के सभी शिक्षक डॉक्टर अनुपमा कौशिक, डॉ नीता सिंह, गार्गी पांडे ,एवं गरिमा यादव के साथ सभी शोध छात्राओं, प्रतिभागियों एवं छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।