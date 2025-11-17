बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद पहली बार आज सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर, भव्य स्वागत की है तैयारी

बिहार चुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद सीएम योगी पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। उनका भाजपा कार्यकर्ता जगह-जगह स्वागत करेंगे। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर स्थानों पर यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता दर्जनों स्थानों पर सीएम का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। मंगलवार को वह जिला अस्पताल के पास बने विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाएंगे। इस भवन का लोकार्पण करेंगे साथ ही यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे।