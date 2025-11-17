बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद पहली बार आज सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर, भव्य स्वागत की है तैयारी

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा
सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां के ताल जहदा में बन रहे यूपी SSF के भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण देंगे। सीएम बालापार-टिकरिया मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
जानकारी के मुताबिक सीएम अपराह्न दो बजे के बाद गीडा स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से कालेसर गांव जाएंगे। वहां स्व. प्रताप नारायण सिंह के घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष प्रताप नारायण सिंह का निधन हो गया था। वह महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। यहां से निकलकर सीएम कालेसर-जंगल कौड़िया फोरलेन बाईपास होते हुए पीपीगंज क्षेत्र के मखनहां गांव पहुंचेंगे जहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और आशीर्वाद देंगे।
सीएम इसके बाद मुख्यमंत्री बालापार-टिकरिया मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने जाएंगे। वहां से यूपी SSF भवन के निर्माण कार्य की प्रगति जानने जाएंगे। यूपी SSF भवन का मानचित्र लैंडयूज परिवर्तन की प्रत्याशा में पास किया गया था। अब जीडीए ने लैंडयूज परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। जल्द ही शासन से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
बिहार चुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद सीएम योगी पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। उनका भाजपा कार्यकर्ता जगह-जगह स्वागत करेंगे। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर स्थानों पर यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता दर्जनों स्थानों पर सीएम का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। मंगलवार को वह जिला अस्पताल के पास बने विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाएंगे। इस भवन का लोकार्पण करेंगे साथ ही यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे।
