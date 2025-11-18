Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम योगी ने भरा SIR फॉर्म, जनता दर्शन में आए फरियादियों से मिले…अधिकारियों को दिए निर्देश ” अपराध पर रखें जीरो टॉलरेंस”

गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह जनता दर्शन में शामिल हुए और फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को उनके निस्तारण का निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 18, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, गोरखनाथ मंदिर के सभागार में SIR प्रक्रिया के फॉर्म को भरा। बता दें कि सीएम विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। बता दें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाई जा रही है।

जनता दर्शन में बोले सीएम…सबको मिलेगी चिकित्सकीय सहायता

मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। इस दौरान लगभग तीन सौ फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मेडिकल सहायता के लिए भी आए लोगों से उन्होंने कहा कि सभी इस्टीमेट बना कर अधिकारियों को दे दें जल्द आर्थिक सहायता मिल जाएगी। इस दौरान भूमाफियाओं से संबंधित शिकायतें भी आईं, सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए उनपर कड़ी कार्रवाई करें।

परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बनाएं नोडल अधिकारी

सीएम योगी सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ गोरखपुर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नोडल अधिकारी एक निश्चित अवधि पर प्रगति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पर पूरा ध्यान देना होगा। उन्होंने नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की हिदायत भी अफसरों को दी।

सर्दी में बढ़े पुलिस पेट्रोलिंग, नियमित हो गश्त

लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने ठंड की दस्तक होने के साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर जाम न लगने पाए।

ये भी पढ़ें

पुष्पा-रॉकी जैसे हीरो पर भड़के SP देवरिया, दे डाले सख्त चेतावनी…बोले, पुष्पा झुकेगा नहीं तो लाठी से पीट–पीटकर उसे ठीक कर देंगे
देवरिया
Up news, Deoria

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 01:58 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम योगी ने भरा SIR फॉर्म, जनता दर्शन में आए फरियादियों से मिले…अधिकारियों को दिए निर्देश ” अपराध पर रखें जीरो टॉलरेंस”

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रात के अंधेरे में ट्रक सवार युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भागे…शहर में मचा रहा हड़कंप

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस पर जागरूकता रैली और एच पी वी वायरस से बचाव टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पशु तस्करों के गैंग पर गोरखपुर पुलिस की बड़ी कारवाई…12 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, 31 वाहन और 2 मकान जब्त, 2.33 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सांसद रविकिशन ने महिला सुविधाओं की ली सुधि, दे दिये 43 लाख की यह सौगात…छात्राओं और लेडी कर्मचारियों की मिलेगी बड़ी राहत

Up news, gorakhpur, ravikishan news
गोरखपुर

गोरखपुर में फिर एक मार्ट में लगी आग, अंदर का दृश्य देख सकते में आए लोग…शॉर्ट सर्किट या कुछ और ?

Up news, gorakhpur nrws
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.