सीएम योगी ने भरा SIR फॉर्म, जनता दर्शन में आए फरियादियों से मिले…अधिकारियों को दिए निर्देश ” अपराध पर रखें जीरो टॉलरेंस”

फोटो सोर्स: पत्रिका, जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, गोरखनाथ मंदिर के सभागार में SIR प्रक्रिया के फॉर्म को भरा। बता दें कि सीएम विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। बता दें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाई जा रही है।
मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। इस दौरान लगभग तीन सौ फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मेडिकल सहायता के लिए भी आए लोगों से उन्होंने कहा कि सभी इस्टीमेट बना कर अधिकारियों को दे दें जल्द आर्थिक सहायता मिल जाएगी। इस दौरान भूमाफियाओं से संबंधित शिकायतें भी आईं, सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए उनपर कड़ी कार्रवाई करें।
सीएम योगी सोमवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में अधिकारियों के साथ गोरखपुर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नोडल अधिकारी एक निश्चित अवधि पर प्रगति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पर पूरा ध्यान देना होगा। उन्होंने नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की हिदायत भी अफसरों को दी।
लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने ठंड की दस्तक होने के साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर जाम न लगने पाए।
