परियोजनाओं की धीमी गति पर सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकारा, बोले…विकास की आड़ में न जाए किसी व्यापारी की आजीविका

फोटो सोर्स: पत्रिका, निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करते सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम अचानक गोरखपुर पहुंचे, इसके बाद सीएम का काफिला सीधे ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज रोड पर बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर का जायजा लिए। यहां कार्य की गति धीमी होती देख अधिकारियों को काफी फटकार भी लगाए।बता दें कि शहर में 429 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बन रहा पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर फरवरी, 2023 में शुरू हुआ था और जनवरी 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया, 2.6 किमी लंबे और 77 पिलर वाले इस फ्लाईओवर का 72% काम पूरा हो चुका है। सीएम ने यहां राहगीरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का निर्देश दिया।
सिक्सलेन फ्लाईओवर का जायजा लेने के बाद सीएम योगी विरासत गलियारा के निर्माण कार्य को देखने-परखने पहुंचे और निर्माण कार्य तेज करने और गुणवत्ता पर खास जोर देने का निर्देश कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। विरासत गलियारा से किसी भी दुकानदार का हित कतई प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जिन दुकानदारों की पूरी दुकान इस गलियारा के दायरे में आ गई है या फिर जिनकी दुकानों का आकार बहुत छोटा हो गया है, उन्हें एक कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें दुकानें दी जाएंगी।
इस नई व्यवस्था के लिए सीएम ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद रात करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात जगेसर पासी चौराहा से हड़हवा फाटक होते हुए एचएन सिंह चौक तक बन रही टूलेन/फोरलेन सड़क का चार स्थानों पर निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और नगर निगम आपसी सामंजस्य से जन सुविधाओं का ख्याल रखें। सीएम ने चेतावनी भी दी कि गुणवत्ता में किसी तरह की खामी पाई गई तो जिम्मेदार लोग कड़ी कार्रवाई का सामना करने के तैयार रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग