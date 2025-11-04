परियोजनाओं की धीमी गति पर सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकारा, बोले…विकास की आड़ में न जाए किसी व्यापारी की आजीविका

सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम अचानक गोरखपुर पहुंचे, इसके बाद सीएम का काफिला सीधे ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज रोड पर बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर का जायजा लिए। यहां कार्य की गति धीमी होती देख अधिकारियों को काफी फटकार भी लगाए।बता दें कि शहर में 429 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बन रहा पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर फरवरी, 2023 में शुरू हुआ था और जनवरी 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया, 2.6 किमी लंबे और 77 पिलर वाले इस फ्लाईओवर का 72% काम पूरा हो चुका है। सीएम ने यहां राहगीरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का निर्देश दिया।