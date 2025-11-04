Patrika LogoSwitch to English

प्रेमी युगल एनसीसी कैडेट आए थे कैंप में, पहुंच गए होटल, प्रेमी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला

Death in Kanpur hotel room कानपुर में एनसीसी कैंप खत्म होने के बाद प्रेमी युगल होटल के कमरे पहुंच गए। जहां युवक ने फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। युवती का कहना है कि जब वह नहाने गई तो युवक की चीख सुनाई पड़ी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ‌

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 04, 2025

Death in Kanpur hotel room कानपुर में एनसीसी का कैंप लगाया गया, जिसमें कानपुर देहात की रहने वाली युवती और फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र का रहने वाला युवक भी शामिल होने के लिए आए थे। यहां से दोनों युवक और युवती बीते शाम को होटल चले गए। आज युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इस संबंध में एसीपी ने बताया कि घटना के समय युवती बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। युवक की चीख-पुकार सुनकर बाहर निकली तो वह फांसी के फंदे से लटका मिला। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र का है।‌

एनसीसी कैंप में शामिल होने के लिए आए थे युवक-युवती

उत्तर प्रदेश के कानपुर के हरबंस मोहाल थाना अंतर्गत स्थित होटल में बीते तीन नवंबर को फर्रुखाबाद के कायमगंज राजपुर टप्पा निवासी अनुराग यादव (17) पुत्र राजेश यादव कानपुर देहात की रहने वाली युवती के साथ रहने के लिए आया था। आज उसका शव होटल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। युवती ने इस संबंध में होटल के मैनेजर को जानकारी दी। होटल कर्मचारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची हरबंस मोहाल पुलिस ने अनुराग को केपीएम हॉस्पिटल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।

दोनों कैसे पहुंचे होटल?

कानपुर में 10 दिवसीय एनसीसी कैंप में भाग लेने के लिए दोनों आये थे। बीते सोमवार को कैंप का आखिरी दिन था। यहां से निकलकर अनुराग और कानपुर देहात की रहने वाली युवती होटल पहुंच गए। युवती के अनुसार वह नहाने गई थी। इसी बीच अनुराग की चीख सुनाई पड़ी। बाहर निकली तो देखा कि अनुराग फांसी के फंदे से लटका है, जिसको बचाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद घटना की जानकारी उसने होटल कर्मचारियों को दी।

क्या कहते हैं होटल कर्मचारी?

होटल कर्मचारियों ने बताया कि बीते सोमवार को दोनों युवक युवती 12:50 पर कमरे में आए थे। जिनका आधार कार्ड जमा करने के बाद होटल का कमरा दे दिया गया था। कमरा 800 में दिया गया था। आज मंगलवार को करीब 11:30 बजे युवती चिल्लाते हुए रिसेप्शन में पहुंची और घटना की जानकारी दी। होटल कर्मचारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

हरबंस मोहाल पुलिस मौके पर पहुंची?

युवक के फांसी लगाने की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर हरबंस मोहाल पुलिस पहुंच गई। थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी कलेक्टर गंज आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि घटना के समय युवती नहाने के लिए गई थी। इसी बीच अनुराग की चीख सुनाई पड़ी। बाहर निकली तो वह फांसी पर लटका मिला। युवती ने अनुराग को बचाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की जानकारी होटल कर्मचारियों को दी गई और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ‌

Updated on:

04 Nov 2025 08:35 pm

Published on:

04 Nov 2025 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / प्रेमी युगल एनसीसी कैडेट आए थे कैंप में, पहुंच गए होटल, प्रेमी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला

