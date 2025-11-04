प्रेमी युगल एनसीसी कैडेट आए थे कैंप में, पहुंच गए होटल, प्रेमी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला

Death in Kanpur hotel room कानपुर में एनसीसी का कैंप लगाया गया, जिसमें कानपुर देहात की रहने वाली युवती और फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र का रहने वाला युवक भी शामिल होने के लिए आए थे। यहां से दोनों युवक और युवती बीते शाम को होटल चले गए। आज युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। इस संबंध में एसीपी ने बताया कि घटना के समय युवती बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। युवक की चीख-पुकार सुनकर बाहर निकली तो वह फांसी के फंदे से लटका मिला। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र का है।‌