बिहार विधानसभा में खूब चमके सीएम योगी के हनुमान रविकिशन…19 सभाओं में 18 सीट पर जीता NDA, मैथिली के भी पक्ष में वोट करने की किये थे अपील

गोरखपुर सांसद रविकिशन और छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। दोनों ने ही एक दूसरे पर जुबानी हमला किया। खेसारी के खिलाफ प्रचार करने वालों में रवि किशन पहले बड़े कलाकार थे। उनके प्रचार का असर भी दिखा और खेसारी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए रवि किशन को स्टार प्रचारक बनाया था। उन्होंने 19 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं, जिसमें 18 सीट पर बीजेपी जीती केवल एक सीट पर भाजपा को मामूली अंतर से हार मिली, जबकि बाकी सभी क्षेत्रों में जिन उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया, वे जीत गए। इनमें भाजपा के साथ एनडीए के अन्य दलों के प्रत्याशी भी शामिल हैं।