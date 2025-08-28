Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, सपा राज में दलितों पर अत्याचार चरम पर…भाजपा ही दलितों की सच्ची हितैषी

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब से जुडे़ स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि अर्पित की है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 28, 2025

Up news, bjp
फोटो सोर्स: पत्रिका, धर्मपाल सिंह बोले...भाजपा ही दलितों की सच्ची हितैषी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने क्षेत्रीय कार्यालय पर अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारी तथा मोर्चा के जिलाध्यक्षों के साथ पंचायत चुनाव तथा आगामी विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारियों को लेकर संवाद किया।

सपा सरकार में दिखता है जातिवाद तथा तुष्टिकरण का घिनौना रूप

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा को विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम को समाप्त करने का काम करना है। समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठाएं पार की। सपा सरकार के समय अनुसूचित जाति वर्ग के मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर जबरन अवैध कब्जे किये गए। उन्हें सरेराह और सरेआम अपमानित किया गया, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। उत्तर प्रदेश ने सपा सरकार में जातिवाद तथा तुष्टिकरण की राजनीति का घिनौना रूप देखा है। सपा सरकार में मां, बहन, बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था।

ये भी पढ़ें

सोमवार से गायब 19 वर्षीय किशोरी का शव आज तालाब में मिला, मचा कोहराम
उन्नाव
घटना की जानकारी देती क्षेत्राधिकारी सफीपुर सोनम सिंह (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

सपा और कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम किया। उनका अन्तिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। जबकि सपा के मंच से अखिलेश यादव की उपस्थिति में बाबा साहेब को भू-माफिया कहा गया। सपा और कांग्रेस ने बाबा साहेब के अनादर और अपमान करने का महापाप किया है। पूरा देश कांग्रेस और सपा से बाबा साहेब के अपमान का बदला लेगा।

सर्वजनहिताय के सिद्धान्त पर चल रही है मोदी और योगी की सरकार

बाबा साहेब के सर्वजनहिताय के सिद्धान्त पर भाजपा की केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रही है। योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है। अनुसूचित जाति वर्ग सहित प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित है। घर, मकान, दुकान, खेत-खलिहान तथा मां, बहन, बेटी का सम्मान सुरक्षित है। श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सतत सम्पर्क एवं सतत संवाद के माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। हमें सपा तथा कांग्रेस के अन्याय और अत्याचार के काले कारनामें जनता के बीच पहुंचाकर उनके द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम को समाप्त करना है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों के लोकहितकारी कार्यों के साथ जनसंवाद करना है। इस संवाद कार्यक्रम को क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदू सरोज, महामंत्री दीपक कुमार ने संबोधित किया।

ये भी पढ़ें

पति के दोस्त से बढ़ी पत्नी की नजदीकियां प्रेमी को नहीं आईं रास, कर दिया कांड
सहारनपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 12:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, सपा राज में दलितों पर अत्याचार चरम पर…भाजपा ही दलितों की सच्ची हितैषी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.