कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, सपा राज में दलितों पर अत्याचार चरम पर…भाजपा ही दलितों की सच्ची हितैषी

बाबा साहेब के सर्वजनहिताय के सिद्धान्त पर भाजपा की केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रही है। योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है। अनुसूचित जाति वर्ग सहित प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित है। घर, मकान, दुकान, खेत-खलिहान तथा मां, बहन, बेटी का सम्मान सुरक्षित है। श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सतत सम्पर्क एवं सतत संवाद के माध्यम से जनता के बीच पहुंचे। हमें सपा तथा कांग्रेस के अन्याय और अत्याचार के काले कारनामें जनता के बीच पहुंचाकर उनके द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम को समाप्त करना है।