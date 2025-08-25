दीक्षांत समारोह में बेटियों का लहराया परचम, राज्यपाल का दहेज प्रथा पर कटाक्ष ““सोना मत माँगिए, जिंदगी मेहनत से बनती है, मांगने से नहीं ”

कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के कर्णधार हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि जिन्हें पदक नहीं मिला है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दहेज प्रथा पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि " “सोना मत माँगिए। जिंदगी मेहनत से बनती है, मांगने से नहीं”।छात्राओं को विशेष संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में केवल धन को ही महत्व न दें, बल्कि संस्कार और मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लें।