Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोरखपुर

दीक्षांत समारोह में बेटियों का लहराया परचम, राज्यपाल का दहेज प्रथा पर कटाक्ष ““सोना मत माँगिए, जिंदगी मेहनत से बनती है, मांगने से नहीं ”

राज्यपाल ने समारोह में कुल 76 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए, जिनमें 56 छात्राएं और 20 छात्र शामिल थे। मेडल पाकर छात्र और छात्राएं उत्साह से सराबोर थे। इस सम्मान के दौरान लोगों ने प्रतिभाओं का तालियों से उत्साहवर्धन किया।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 25, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, शिवानी ओझा को मिला चार गोल्ड मेडल

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह आज दोपहर बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. आशुतोष शर्मा, इंस्टिट्यूट चेयर प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर ने दीक्षांत व्याख्यान दिया और उन्हें मानद डी.एससी. की उपाधि प्रदान की गई।

समारोह से पूर्व विद्वत पदयात्रा निकाली गई

उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेन्द्र उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि रहे। समारोह से पूर्व विद्वत पदयात्रा निकाली गई, जो ज्ञान और परंपरा के प्रतीक के रूप में आयोजित हुई। समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अन्य सहभागियों ने भाग लिया।

ये भी पढ़ें

बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा ! बीएसए समेत 8 पर केस, करोड़ों के घोटाले का आरोप
गोंडा
Gonda

युवा देश के कर्णधार, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है

कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के कर्णधार हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि जिन्हें पदक नहीं मिला है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दहेज प्रथा पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि " “सोना मत माँगिए। जिंदगी मेहनत से बनती है, मांगने से नहीं”।छात्राओं को विशेष संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में केवल धन को ही महत्व न दें, बल्कि संस्कार और मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लें।

प्रियंका प्रजापति को 7 मेडल, शिवानी ओझा को 4 मेडल मिला

कुलाधिपति द्वारा समारोह में कुल 76 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए गए, जिनमें 56 छात्राएं और 20 छात्र शामिल थे। विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक 71 और डोनर पदक 90 प्रदान किए गए। कुल 161 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 43वें दीक्षांत समारोह में 55 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और 85 डोनर पदक प्रदान किए गए थे।प्रियंका प्रजापति को दीक्षांत समारोह में 7 मेडल मिला है।इप्सिता ओझा बताती हैं कि मुझे एमएससी प्राणी विज्ञान में पहले स्थान लाने के लिए 5 मेडल मिले हैं। शिवानी ओझा को BEd में 4 गोल्ड मेडल मिले हैं।

ये भी पढ़ें

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला पहुंचे लखनऊ; देखें, रोड शो का फुटेज
लखनऊ
Shubhanshu Shukla

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 09:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दीक्षांत समारोह में बेटियों का लहराया परचम, राज्यपाल का दहेज प्रथा पर कटाक्ष ““सोना मत माँगिए, जिंदगी मेहनत से बनती है, मांगने से नहीं ”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.