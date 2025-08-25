अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला पहुंचे लखनऊ; देखें, रोड शो का फुटेज

बता दें कि रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्ला और उनके सहयोगियों ग्रुप कैप्टन पी वी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को सम्मानित किया। शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम-4 मिशन की भी सराहना की। शुक्ला ने आगे कहा, "रक्षा मंत्री ने मुझे सम्मानित किया और मुझे लगता है कि यह मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह सही समय पर हुआ।''