अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला पहुंचे लखनऊ; देखें, रोड शो का फुटेज

Shubhanshu Shukla: अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सोमवार को उनके शहर लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। इसरो के अंतरिक्ष यात्री, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 'एक्सिओम-4' मिशन के लिए लगभग 20 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद अपने गृह नगर लौट आए।
शुक्ला सोमवार सुबह बच्चों और समर्थकों के भारी हंगामे के बीच लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचे। अंतरिक्ष यात्री का स्वागत उनके परिवार और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है।
इसके बाद शुक्ला गोमतीनगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक सम्मान समारोह में शामिल होने निकल गए। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "आज लखनऊ के लिए एक बड़ा दिन है। भारत के सपूत, लखनऊ के सपूत ने लखनऊ में कदम रखा है। जब से वह अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं, लखनऊ के लोग बेसब्री से उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। आज आखिरकार वह पल आ ही गया। हम शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी और प्रेम से स्वागत करते हैं.''
बता दें कि भारतीय वायु सेना के कुशल पायलट शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया।एक्सिओम मिशन 4 (एक्स-4) के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 26 जून को फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए रवाना हुए।
शुक्ला को साहस और समर्पण का प्रतीक बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आपकी उपलब्धि विज्ञान के प्रति साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रतीक है। आज, प्रत्येक भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोग, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।"
बता दें कि रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्ला और उनके सहयोगियों ग्रुप कैप्टन पी वी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को सम्मानित किया। शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम-4 मिशन की भी सराहना की। शुक्ला ने आगे कहा, "रक्षा मंत्री ने मुझे सम्मानित किया और मुझे लगता है कि यह मिशन हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह सही समय पर हुआ।''