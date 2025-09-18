दीपक गुप्ता हत्याकांड : SP पत्थर खाते रहे, पुलिस की इज्जत बचाते रहे…तस्कर को मार डालने पर उतारू थी हिंसक भीड़, पिपराइच थाना पुलिस से क्यों भड़की है जनता

पिपराइच में कई जगह रात में पशु तस्कर आराम से आते थे और चले जाते थे, दुर्भाग्य से होनहार छात्र दीपक इन पशु तस्करों के हिंसा का शिकार हो गया। दीपक के मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद यह मामला अब ज्वलंत बन चुका है, मातहतों की लापरवाही और वसूली की कीमत बड़े पुलिस अधिकारियों को चुकानी पड़ रही है। दीपक हत्याकांड सिर्फ अधिकारियों को अंधेरे में रखने के कारण हुआ है। अधिकारी तब तक असफल होते रहेंगे जब तक राजनीतिक दबाव में थाना और चौकियों पर चार्ज देते रहेंगे।