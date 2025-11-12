Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

दिल्ली ब्लास्ट : गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत, संदिग्धों पर रखी जा रहीं हैं नजर…अफवाहों से बचें यात्री

सोमवार की शाम दिल्ली में हुए बम ब्लास के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई हैं। एंट्री गेट पर गहन चेकिंग के बाद ही यात्री अंदर आ सकते है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 12, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो डोर्स: पत्रिका, गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत

सोमवार को दिल्ली में हुई कार ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे यूपी में अलर्ट है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट परिसर में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति और गाड़ी की जांच की जा रही है। इसके बाद ही उन्हें अंदर एंट्री मिल रही है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, सिर्फ आवश्यक परिस्थितियों में ही वाहनों को परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। सामान्य स्थिति में सभी गाड़ियों का प्रवेश फिलहाल प्रतिबंधित है। सुरक्षा कर्मी मुख्य द्वार से लेकर पार्किंग और टर्मिनल बिल्डिंग तक लगातार गश्त कर रहे हैं।

एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, जांच के बाद ही मिल रही है एंट्री

एयरपोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यात्रियों को अब बैग और पहचान पत्र की पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। संवेदनशील स्थानों पर डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट को तैनात किया गया है। ये टीमें परिसर के हर हिस्से में सघन जांच अभियान चला रही हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन या सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें। फिलहाल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है, फोर्स चौकन्नी है।

Delhi Blast: डॉ. शाहीन केस में नया खुलासा; डेढ़ साल से गायब, एटीएस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य आए सामने
लखनऊ
डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हलचल, पिता बोले डेढ़ साल से संपर्क में नहीं थी बेटी (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

Updated on:

12 Nov 2025 09:56 am

Published on:

12 Nov 2025 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दिल्ली ब्लास्ट : गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत, संदिग्धों पर रखी जा रहीं हैं नजर…अफवाहों से बचें यात्री

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

