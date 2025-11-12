दिल्ली ब्लास्ट : गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मजबूत, संदिग्धों पर रखी जा रहीं हैं नजर…अफवाहों से बचें यात्री

एयरपोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यात्रियों को अब बैग और पहचान पत्र की पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। संवेदनशील स्थानों पर डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट को तैनात किया गया है। ये टीमें परिसर के हर हिस्से में सघन जांच अभियान चला रही हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन या सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें। फिलहाल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है, फोर्स चौकन्नी है।